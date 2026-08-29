ה-FBI ביטל את האיסור הגורף על קבלת מועמדים שקיימו בעבר יחסי מין בתשלום, ויבחן לפחות חלק מהמקרים באופן פרטני ובהתאם לנסיבות - כך דיווחה סוכנות AP מפי גורמים המעורים בנושא. לפי ההנחיות החדשות, מועמדים שצרכו שירותי זנות בעשר השנים האחרונות, עשו זאת שלוש פעמים או יותר, או בזמן שכיהנו בתפקיד אמון - עדיין צפויים להיפסל. בלשכה הסבירו כי השינוי נועד בין היתר לאפשר בחינה של מועמדים מתאימים, בהם אנשי צבא שפעלו במדינות שבהן הזנות חוקית וכן מי שהיו בעצמם קורבנות להתעללות מינית. ה-FBI הדגיש כי התנהגות מינית פלילית עדיין מהווה עילה לפסילה, וכי הליך הסינון כולל בדיקות רקע מקיפות ובדיקת פוליגרף.