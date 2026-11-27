המשטרה הודיעה הבוקר (שישי) כי שוטרי תחנת ערוער ולוחמי מג"ב עצרו במהלך השבוע שישה עובדים ועובדות בפנימייה ביישוב בנגב, בחשד למעשי אלימות חמורים קלפי קטינים השוהים בפנימייה, שבה שוהים ילדים ונערים.
הם הובאו לחקירה, ובית משפט השלום בבאר שבע האריך את מעצרם של ארבעה מהם עד ליום שני הקרוב, ואת מעצרם של השניים הנוספים עד ליום ראשון.
המעצרים בוצעו בתום חקירה סמויה שהתנהלה בשבועות האחרונים בתחנת ערוער. במשטרה, שנתנה לפרשה את השם "שוברות שתיקה", מסרו כי "משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל פגיעה בקטינים ובחסרי ישע, בפרט במסגרות האמונות על שלומם וביטחונם, ותפעל בנחישות נגד כל גורם החשוד בפגיעה בהם".