ניסיון הפיגוע בבסיס חיל האוויר פיירפורד בבריטניה, שמשמש את חיל האוויר האמריקני ושממנו יצאו מפציצים של ארצות הברית לתקוף באיראן, סוכל לאחר שאחד החשודים התקשר בעצמו למשטרה. כך דיווח אתמול (שלישי) ה"דיילי מייל" הבריטי, שציין כי לא ברור מדוע החשוד התקשר למוקד החירום, ונבדק אם עשה זאת כדי לסגת מהתוכנית או שזה כשלעצמו היה חלק ממנה.

גלריה לא ברור מדוע אחד החשודים התקשר ( צילום: מתוך X )

לאחר שהתקבלה השיחה למוקד 999, שוטרים חמושים מיהרו לזירה בגלוסטרשייר ועצרו את החשודים לאחר שהשוטרים הסירו את בגדיהם מחשש שהם לובשים אפודי התאבדות. מטעני חבלה כאלה לא נמצאו, וחומרי הנפץ ברכבים המסחריים של החשודים לא היו שמישים.

תחילה טענו בכלי תקשורת בריטיים כי החקלאית, שחזרה ממסיבה, נתקלה בכלי הרכב החשודים סמוך לבסיס בשעות המוקדמות של יום ראשון, חשדה במתרחש והתקשרה למוקד החירום 999. ב"דיילי מייל" אף נטען כי רעולי הפנים עליהם סיפרה החקלאית הם בכלל שוטרים חמושים שהגיעו למקום.

ראש היחידה ללוחמה בטרור לורנס טיילור אמר לכתבים מוקדם יותר כי תגובת המשטרה באותו בוקר התבססה על "מגוון של מידע". ראש הממשלה אנדי ברנהאם קיים שלשום אחר הצהריים ישיבת קוברה - הוועדה הממשלתית הבריטית להתמודדות עם מצבי חירום - וקרא לציבור "שלא להעלות השערות בזמן שהרשויות מבררות את מלוא העובדות".

אחד מכיווני החקירה הוא האפשרות שהפרשה, שנקשרה לאיראן, לא הייתה למעשה פיגוע שסוכל אלא איסוף מודיעין, תרגיל או מעין "כרטיס ביקור" שנועד להעביר מסר לרשויות הבריטיות והאמריקניות. היחידה ללוחמה בטרור הודיעה מוקדם יותר כי ברכבים המסחריים שנמצאו ליד הבסיס לא היו חומרי נפץ אלא דלק.

בסיס חיל האוויר פיירפורד ( צילום: רויטרס )

משטרת בריטניה הפתיעה שלשום כשהודיעה על שחרורם בערבות של חמשת החשודים שנעצרו. המשטרה הודיעה כי העצורים חשודים בתכנון מתקפת טרור, אבל שחרורם מעלה שאלות גדולות על התקרית.

כל החמישה הם אזרחים בריטים, וכולם תושבי לונדון בני 23 עד 25. ראש היחידה ללוחמה בטרור לורנס טיילור ציין כי החוקרים שומרים על "ראש פתוח" בכל הנוגע לאפשרות שישנו מניע "גיאו-פוליטי" במתקפה שסוכלה, כשברקע הדיווחים שהחקירה מתמקדת בין היתר באפשרות שאיראן היא זו ששלחה את חמשת החשודים לתקוף את בסיס פיירפורד – בסיס שמשמש את חיל האוויר האמריקני ושממנו, כאמור, המריאו מפציצים אמריקניים לתקיפות באיראן במהלך המלחמה.

איראן הכחישה כבר כי היא זו שעמדה מאחורי התקרית. בהודעה שפרסמה השגרירות האיראנית בלונדון נכתב כי הרפובליקה האיסלאמית "דוחה לחלוטין ומגנה בתוקף את הספקולציות הזדוניות והלא מבוססות" בנוגע למעצרים ליד הבסיס, וכי ספקולציות כאלה רק ישמשו ל"תדלוק האיראנופוביה בבריטניה".

משטרת בריטניה, נזכיר, הכריזה על "אירוע גדול" בכפר וולפורד הסמוך לבסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד, ובשעות שלאחר מכן נחשף כי היא עצרה שם חמישה גברים בחשד שתכננו מתקפת טרור. ברשותם נמצאו שלושה כלי רכב מסחריים, שבהם טיפלו חבלנים בשל חומרי הנפץ שנטען תחילה כי אותרו בהם, ובתמונות שצילם תושב מקומי נראו העצורים מוטלים על מדרכה ללא חולצה כשידיהם אזוקות מאחורי גבם וכשהם עוברים בידוק על-ידי כוחות הביטחון הבריטיים.

( צילום: REUTERS/Toby Shepheard )

חבלנים בודקים בעזרת רובוט את כל הרכב המסחריים שבהם נמצאו חומרי הנפץ