ארבע סטודנטיות מקלנסווה, מטייבה ומבאקה אל-גרבייה טוענות כי נפלו אתמול (ראשון) קורבן למתקפה גזענית בתחנת הרכבת בירושלים, לאחר שאדם שפך משקאות על בגדיהן, ואחרים כינו אותן "מחבלות" - רק בשל המראה והלבוש שלהן.

הסטודנטיות, שלומדות רפואה, סיפרו: "היינו בתחנה המרכזית בדרכנו חזרה הביתה, ולפתע אדם גזען שפך עלינו משקאות רק משום שאנחנו עוטות חיג'אב, ואז נמלט מהמקום. אדם אחר צילם אותנו, ואחרים קראו לנו 'מחבלות'". לדבריהן, "צעקנו לעזרה, אך איש לא התערב, גם לא אנשי האבטחה. האירוע גרם לנו פחד וחרדה, ולתחושה שאין לנו ביטחון במרחב הציבורי".

סטודנטיות מערים קלנסווה, טייבה ובאקה אל-גרבייה טוענות כי נפלו קורבן לאירוע גזעני בירושלים





גלריה שלוש מהסטודנטיות שהותקפו בירושלים: "אין לנו ביטחון במרחב הציבורי"

הן הדגישו כי אינן מתכוונות לשתוק וכי בכוונתן להגיש תלונה ולפנות לערכאות משפטיות כדי להביא למיצוי הדין עם האחראים. לדבריהן, "היעדר טיפול רציני במקרי גזענות מעודד את הישנותם, במיוחד כשמדובר במעשים המכוונים נגד ערבים ונשים שעוטות חיג'אב".

שתיים מהסטודנטיות שוחחו עם ynet וסיפרו על המקרה. "אני סטודנטית לרפואה שנה שלישית", שיתפה אחת מהן, והמשיכה: "בימי ראשון, שני ושלישי אנחנו נוסעות הביתה דרך התחנה המרכזית בירושלים. מעדיפות לנסוע ברכבת כי זה יותר קל ואין פקקים. כבר שלוש שנים אנחנו נוסעות ברכבת. עמדנו על הכביש ופתאום משהו נשפך ונזרק עלינו, כמו אייס וניל. פעם ראשונה שאנחנו נתקלות בדבר כזה.

"אחרי שתי דקות אותו ילד, שאני נותנת לו 18-17 מקסימום, מביא עוד כוס של אייס קפה ושופך עלינו ועל עוד בנות. ניסינו לעכל את המצב ולא הבנו מה קרה. היינו בבהלה. התקשרתי לאבא שלי, הוא אמר 'תפני לאנשי הביטחון'. ירדנו לתחנה והיו שם ארבעה אנשי ביטחון. סיפרנו להם שהיה ילד שצילם וזרק ושפך עלינו משקאות. הוא גלגל עיניים ואמר 'נראה במצלמות'. באו עוד שני אנשי ביטחון, חברה שלי אמרה ש'אם היה מישהו יהודי הייתם מתייחסים אחרת, פונים למשטרה'. הוא שוב גלגל עיניים ולא התייחס לצעקות של חברה שלי שנכנסה להתקף חרדה והתחילה לבכות".

"לא קיבלנו יחס". הסטודנטית הרביעית מירושלים

לדבריה, "לא קיבלנו יחס. אנחנו בסך הכול בנות 20, לומדות רפואה, מגשימות את החלום. המינימום שאני צריכה לקבל מהמדינה הוא שכשאני נוסעת הביתה או לאוניברסיטה שהכול יהיה איתי בסדר. ולא שתהיה סכנה ופחד שמישהו יתקוף אותי בתחנה". הן הוסיפו כי בתגובות לסרטון שפרסם הצעיר שתקף אותן כינו אותן "מחבלות" ושיבחו את התוקפן: "כל התגובות היו 'אתה מלך', 'כל הכבוד', 'תעשו את זה עוד פעם', 'הייתי נותן לכם שתייה חמה'".