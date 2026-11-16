התוצאה מתבטאת קודם כל בתקציב שוטף. הפערים ידועים, לא פחות מ-4 מיליארד שקל בסה"כ, ומשרד החינוך הכיר בהם במענה לעתירות שהוגשו על ידי המועצה לחינוך ממלכתי-עברי, מרכז מנור, קרן ברל כצנלסון, הנהגת ההורים הארצית ואחרים. המשרד הודה כי תלמיד בחינוך הממלכתי-עברי מתוקצב באלפי שקלים פחות בשנה מתלמיד בחינוך הממלכתי-דתי, פער שמאמיר בתיכון לכמעט 10,000 שקל. בחינוך הממלכתי-עברי לומדים פחות שעות, בכיתות צפופות יותר ובבתי ספר גדולים יותר.

התוצאה מתבטאת קודם כל בתקציב שוטף. הפערים ידועים, לא פחות מ-4 מיליארד שקל בסה"כ, ומשרד החינוך הכיר בהם במענה לעתירות שהוגשו על ידי המועצה לחינוך ממלכתי-עברי, מרכז מנור, קרן ברל כצנלסון, הנהגת ההורים הארצית ואחרים. המשרד הודה כי תלמיד בחינוך הממלכתי-עברי מתוקצב באלפי שקלים פחות בשנה מתלמיד בחינוך הממלכתי-דתי, פער שמאמיר בתיכון לכמעט 10,000 שקל. בחינוך הממלכתי-עברי לומדים פחות שעות, בכיתות צפופות יותר ובבתי ספר גדולים יותר.

התוצאה מתבטאת קודם כל בתקציב שוטף. הפערים ידועים, לא פחות מ-4 מיליארד שקל בסה"כ, ומשרד החינוך הכיר בהם במענה לעתירות שהוגשו על ידי המועצה לחינוך ממלכתי-עברי, מרכז מנור, קרן ברל כצנלסון, הנהגת ההורים הארצית ואחרים. המשרד הודה כי תלמיד בחינוך הממלכתי-עברי מתוקצב באלפי שקלים פחות בשנה מתלמיד בחינוך הממלכתי-דתי, פער שמאמיר בתיכון לכמעט 10,000 שקל. בחינוך הממלכתי-עברי לומדים פחות שעות, בכיתות צפופות יותר ובבתי ספר גדולים יותר.

זה איננו מאבק נגד החינוך הממלכתי-דתי. להפך. הכוונה לא לקחת דבר מאף ילד, אלא לכונן סוף סוף שוויון כלפי מעלה. במשך עשרות שנים ידע מגזר הציונות הדתית לבנות מוסדות, לפתח תפיסה חינוכית, להצמיח מנהיגות ולדאוג לכך שהפוליטיקאים המייצגים אותו יעמדו על משמר החינוך. הם הבינו היטב שלא מדובר רק במתמטיקה ובאנגלית, אלא גם בזהות, בשייכות, בערכים ובאחריות לחברה.

זה איננו מאבק נגד החינוך הממלכתי-דתי. להפך. הכוונה לא לקחת דבר מאף ילד, אלא לכונן סוף סוף שוויון כלפי מעלה. במשך עשרות שנים ידע מגזר הציונות הדתית לבנות מוסדות, לפתח תפיסה חינוכית, להצמיח מנהיגות ולדאוג לכך שהפוליטיקאים המייצגים אותו יעמדו על משמר החינוך. הם הבינו היטב שלא מדובר רק במתמטיקה ובאנגלית, אלא גם בזהות, בשייכות, בערכים ובאחריות לחברה.

זה איננו מאבק נגד החינוך הממלכתי-דתי. להפך. הכוונה לא לקחת דבר מאף ילד, אלא לכונן סוף סוף שוויון כלפי מעלה. במשך עשרות שנים ידע מגזר הציונות הדתית לבנות מוסדות, לפתח תפיסה חינוכית, להצמיח מנהיגות ולדאוג לכך שהפוליטיקאים המייצגים אותו יעמדו על משמר החינוך. הם הבינו היטב שלא מדובר רק במתמטיקה ובאנגלית, אלא גם בזהות, בשייכות, בערכים ובאחריות לחברה.

מה שטוב לילדי החמ"ד, מגיע גם לתלמידי הממלכתי-עברי. גם אלו זכאים לחינוך זהותי מובחן משלהם – שעובר דרך ארון הספרים היהודי, תרבות עברית וישראלית, הסיפור הציוני, דמוקרטיה, חירות ושוויון; אינו מפחד לעסוק במחלוקות; ומלמד את מתחנכיו לגבש עמדה ביקורתית-עצמאית מתוך ידע וכבוד לאחר.

מה שטוב לילדי החמ"ד, מגיע גם לתלמידי הממלכתי-עברי. גם אלו זכאים לחינוך זהותי מובחן משלהם – שעובר דרך ארון הספרים היהודי, תרבות עברית וישראלית, הסיפור הציוני, דמוקרטיה, חירות ושוויון; אינו מפחד לעסוק במחלוקות; ומלמד את מתחנכיו לגבש עמדה ביקורתית-עצמאית מתוך ידע וכבוד לאחר.

מה שטוב לילדי החמ"ד, מגיע גם לתלמידי הממלכתי-עברי. גם אלו זכאים לחינוך זהותי מובחן משלהם – שעובר דרך ארון הספרים היהודי, תרבות עברית וישראלית, הסיפור הציוני, דמוקרטיה, חירות ושוויון; אינו מפחד לעסוק במחלוקות; ומלמד את מתחנכיו לגבש עמדה ביקורתית-עצמאית מתוך ידע וכבוד לאחר.

בדיון בבג״ץ בסוף יוני הדהדה השופטת יעל וילנר אמת פשוטה: "ילד הוא ילד הוא ילד". אלא שתקציב מדינת ישראל עדיין לא אומר זאת. כראשת מועצה אזורית, אני פוגשת את הפער מקרוב. בגזר פועלים שני הזרמים – ממלכתי-עברי וממלכתי־דתי. כולם ילדיי, מגיע להם הטוב ביותר, ועל כולם אני נלחמת. אבל המדינה מתקצבת אותם באופן שונה. אנחנו בשלטון המקומי עושים ככל יכולתנו לצמצום האפליה, אבל האחריות של הממלכה.

בדיון בבג״ץ בסוף יוני הדהדה השופטת יעל וילנר אמת פשוטה: "ילד הוא ילד הוא ילד". אלא שתקציב מדינת ישראל עדיין לא אומר זאת. כראשת מועצה אזורית, אני פוגשת את הפער מקרוב. בגזר פועלים שני הזרמים – ממלכתי-עברי וממלכתי־דתי. כולם ילדיי, מגיע להם הטוב ביותר, ועל כולם אני נלחמת. אבל המדינה מתקצבת אותם באופן שונה. אנחנו בשלטון המקומי עושים ככל יכולתנו לצמצום האפליה, אבל האחריות של הממלכה.

בדיון בבג״ץ בסוף יוני הדהדה השופטת יעל וילנר אמת פשוטה: "ילד הוא ילד הוא ילד". אלא שתקציב מדינת ישראל עדיין לא אומר זאת. כראשת מועצה אזורית, אני פוגשת את הפער מקרוב. בגזר פועלים שני הזרמים – ממלכתי-עברי וממלכתי־דתי. כולם ילדיי, מגיע להם הטוב ביותר, ועל כולם אני נלחמת. אבל המדינה מתקצבת אותם באופן שונה. אנחנו בשלטון המקומי עושים ככל יכולתנו לצמצום האפליה, אבל האחריות של הממלכה.