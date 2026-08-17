זה כמה שבועות שתושבי אזור מפרץ סן פרנסיסקו בקליפורניה מוצפים בתשדירי בחירות והודעות קוליות המזהירים מפני חברת הסנאט המדינתי שמקלה לכאורה בעונשם של סוחרי פנטניל ומשדלי קטינים לזנות. הקריין במודעות התבהלה האלה מדבר על הסכנה לשלום הציבור, אך מי שעומד מאחורי הקמפיין, שעלותו כבר חצתה את רף ארבעה מיליון הדולרים, אינו ארגון הורים מודאג או איגוד שיטור מקומי, אלא השדולה הפרו-ישראלית איפא"ק (AIPAC), המממנת העיקרית שלו. מטרת הקמפיין היא לסכל את מועמדותה של עאישה ווהאב, שתתמודד מחר (יום ג') בקרב הסופי והמכריע בבחירות לאיוש אחד המושבים שבהם מחזיקים הדמוקרטים בקונגרס של ארצות הברית.

גלריה עאישה ווהאב. התייתמה כילדה קטנה, ואומצה על-ידי האבא - שעכשיו מסבך אותה עם פוסטים על מקסיקנים ( צילום: וויקיפדיה )

במודעות ההתקפה נגד ווהאב המילה "ישראל" אינה מוזכרת אפילו פעם אחת, אך לכולם ברור שהמטרה נבחרה בגלל עמדותיה בסוגיה. כמה מנהיגים יהודים ניסו להעמיד דברים על דיוקם: "היא לא אנטי-ציונית והיא לא רשידה טאליב או אילהאן עומאר ", אמר טיי גרגורי, מנהל הארגון לקהילה היהודית (JCRC) בסן פרנסיסקו, כשכוונתו לשתי חברות הקונגרס המוסלמיות הראשונות בהיסטוריה, אנטי-ישראליות קיצוניות שמכהנות בקפיטול כבר 8 שנים. למרות צפירות הרגעה כמו שלו, באיפא"ק לא השתכנעו, והחליטו שלא לקחת סיכונים מול מי שעשויה להפוך מחר לפנות בוקר לאפגנית-אמריקנית הראשונה בבית הנבחרים בוושינגטון.

זה יהיה תואר היסטורי לכהונה קצרה למדי. ההצבעה מחר אינה שלב כלשהו בפריימריז הדמוקרטיים, כמו ברוב סבבי ההצבעה שבהם זכו בשבועות האחרונים נציגים אנטי-ישראלים להצלחה במפלגה, אלא הסיבוב הסופי והמכריע בבחירות המיוחדות והישירות לקונגרס, שבהן ייקבע מי ימלא את מקומו של חבר הקונגרס הדמוקרטי אריק סוואלוול. המנצחת בקלפיות תכהן בתפקיד רק חודשים ספורים, עד ינואר הקרוב.

"אני אמורה פשוט לשבת ולהנהן?". ווהאב

סוואלוול התפטר באפריל האחרון בעקבות טענות של כמה נשים נגדו על תקיפה והתנהגות מינית פסולה, שאותן הוא ממשיך להכחיש בתוקף. התפטרותו באה בשעה שהתמודד בנפרד על תפקיד מושל קליפורניה, והיא פתחה מוקדם מהצפוי את המרוץ המקומי על המחוז ה-14 של קליפורניה בקונגרס, זה שעליו מתחרה כעת ווהאב הפרוגרסיבית בת ה-39 מול יריבתה הדמוקרטית המתונה מליסה הרננדז. מיד לאחר תקופת הכהונה הקצרה של המנצחת בבחירות מחר, תקופה שתסתיים בנובמבר, הן יתמודדו שוב, הפעם על הכהונה מלאה בת שנתיים בקונגרס.

26% ו"מלחמות חסרות תוחלת"

ננסי פלוסי, האקים ג'פריס ובכירים אחרים במפלגה הדמוקרטית ניסו לשכנע את שתי המועמדות להתאחד מאחורי המחוקק לשעבר בוב וייקאוסקי ולאפשר לו לשמש ממלא מקום, מבלי שיתמודד בנובמבר על הקדנציה הבאה. הרעיון היה למנוע סיבוב מתיש נוסף ולאייש במהירות את המושב בבית נבחרים, שבו הרוב של הרפובליקנים קטן בלבד ולכן כל קול בהצבעות חשוב. אלא שווהאב, שתמיד נהנתה להתנגח באנשי הממסד במפלגה, סירבה לפנות את הדרך: "האם אני אמורה פשוט לשבת ולהנהן מול כל מה שנאמר לי, או לחשוב באופן ביקורתי ולעשות את עבודתי?", נימקה.

לא מפתיע אם כן שמדובר במרוץ קלאסי בין שני פלגים של המפלגה הדמוקרטית. ווהאב מגיעה לסיבוב הנוכחי כמועמדת המובילה, לאחר שסיימה את הסיבוב הראשון ביוני עם 43% מהקולות, לעומת 17% בלבד להרננדז. עם זאת, נוכח ההשקעה הכלכלית החיצונית במרוץ, הניצחון שלה ביום שלישי רחוק מלהיות מובטח.

נהנית מתמיכת איגודי המשטרה והכבאות. הרננדז

הרננדז בת ה-51 מציגה פרופיל פוליטי שונה בתכלית. היא פוליטיקאית לטינית ותיקה באזור, המשמשת כנשיאת מועצת המנהלים של חברת התחבורה האזורית BART. בעבר כיהנה כראש העיר דבלין שבמחוז אלמדה, והיא מחזיקה בתמיכתם של איגודי המשטרה והכבאות המקומיים ושל נבחרי ציבור דמוקרטים מתונים. בזכות איפא"ק היא נהנית מיתרון כספי ישיר ומשמעותי בקופת הקמפיין הרשמית שלה.

שתי המועמדות הדגישו בקמפיינים את רצונן לפעול בוושינגטון להורדת יוקר המחיה, אך הדגשים שלהן שונים: ווהאב הצהירה כי בכוונתה להפסיק את המעורבות של ארה"ב ב"מלחמות חסרות תוחלת" ברחבי העולם שעולות למשלם המסים ומעלות מחירים בבית, בעוד הרננדז התחייבה לתעדף עסקים קטנים ולהביא משמעת פיסקלית לבירה האמריקנית. ווהאב מצדה נהנית מתמיכה של השלוחה הרשמית של המפלגה הדמוקרטית בקליפורניה ושל איגודי עובדים גדולים, והוגדרה על-ידי יושבת ראש השדולה הפרוגרסיבית, פרמילה ג'ייפאל, כ"לוחמת נועזת שנטועה היטב בקהילה".

דרשה את שחרור החטופים, מאשימה בג'נוסייד

היחס לישראל לא עמד במרכז הקמפיינים המקומיים, לפחות לא עד שהכסף הגדול הגיע. נושאי חוץ כלל אינם מופיעים במצעה הרשמי של ווהאב, אך בעימות בחירות פומבי שנערך באפריל בהשתתפות המועמדות הן נשאלו אם לדעתן המתרחש בעזה הוא רצח עם. ווהאב לא היססה והשיבה מפורשת: "כן". בריאיון שהעניקה לאחר מכן לסטרימר האנטי-ציוני חסן פיקר היא הבטיחה לתמוך בהפסקת הסיוע הצבאי האמריקני לישראל אם תיבחר, לצד המשך הסיוע ההומניטרי לאזרחים.

"מגנה טרור וענישה קולקטיבית". ווהאב ( צילום: וויקיפדיה )

מנגד, הפעילות החקיקתית שלה מציגה תמונה מורכבת שקשה לתייג באופן חד-ממדי. לדבריה היא "הגנה על זכותה של ישראל להתקיים", אך לצד זאת גם על זכותה לבקר את מדיניות ממשלת ישראל. ווהאב יזמה יחד עם הסנאטור המדינתי היהודי סקוט וינר החלטה שקראה להפסקת אש וכללה גינוי מפורש לחמאס ודרישה חותכת לשחרור כל החטופים המוחזקים בעזה."ההחלטה הזאת מאשרת את האנושיות של כל קורבן", אמרה כשהתקבלה. "היא מגנה טרור. היא מגנה ענישה קולקטיבית".

שבועות ספורים לאחר מתקפת הטרור של 7 באוקטובר חברה ווהאב למנהיגי השדולה היהודית בבית המחוקקים של קליפורניה בפנייה לנשיא ג'ו ביידן , בדרישה להגן על פלסטינים באזור ולהאיץ את מתן הסיוע ההומניטרי. כשקליפורניה ביקשה להקשיח את כללי המחאה בקמפוסים בעקבות ההפגנות הפרו-פלסטיניות ווהאב הייתה המתנגדת היחידה בהצבעה הראשונה בסנאט המקומי. נוסח ההצעה שנגדה הצביעה קבע כי מוסדות להשכלה גבוהה יחויבו לקבוע כללים נגד אלימות, הטרדה, הפחדה, אפליה וקריאות לרצח עם, וכן הגבלות זמן ומקום על הפגנות. הנוסח ההוא עבר אז ברוב של 30 תומכים מול מתנגדת אחת, היא. "אני מאמינה בזכות להפגין", הסבירה ווהאב. "דיכוי חופש הביטוי הוא בעייתי בפני עצמו". תומכיה ראו בכך הצבעה עקרונית. מתנגדיה מציגים את ההצבעה הזו כחלק מתמונת עמדותיה כלפי ישראל והמחאה נגדה.

ג'יי סטריט הציוני-ליברלי עם עאישה: "אל תקנו את השקרים"

הרננדז מציגה עמדה זהירה וממוסדת יותר. באותו עימות באפריל היא סירבה לענות בחיוב לשאלת רצח העם. היא הצהירה כי לישראל הייתה הזכות המלאה להגן על עצמה אחרי מתקפת 7 באוקטובר כדי להבטיח את שחרור החטופים, אך מיהרה לסייג ש"ההרס בעזה הרחיק לכת, והאנשים משלמים את המחיר, וכך גם האזרחים". הקמפיין של ווהאב האשים את הרננדז מיד ב"הכחשת רצח העם בעזה", ופרסם באתרו רשימה של יותר מ-50 תורמים שמזוהים עם איפא"ק והעבירו כספים ישירות למסע הבחירות של הרננדז.

מול מיליוני הדולרים שהשקיעו קבוצות הקשורות לאיפא"ק נגד ווהאב השיק הארגון הציוני-ליברלי ג'יי סטריט קמפיין תמיכה בה, בעלות של שש ספרות. למרות הפער העצום בסכומי ההשקעה, מדובר בקרב יהודי פנימי על גבולות התמיכה בישראל בתוך אגפי המפלגה. גוף פוליטי נוסף בשם American Priorities, המקבילה הפרו-פלסטינית לאיפא"ק, נכנס לתמונה והשקיע יותר מ-200 אלף דולר בקמפיין נפרד. "אל תקנו את השקרים הרפובליקניים של איפא"ק", נכתב באחת המודעות שלו.

הכוכב הדמוקרטי ממישיגן עבדול א-סייד. אחרי הניצחון שלו, הפסד בקליפורניה יביך מאוד את איפא"ק ( צילום: Robin Buckson/Pool via REUTERS )

הקרב הזה אינו שקול כספית, אבל הוא מגיע בעיתוי מביך מבחינת איפא"ק: שבועיים בלבד אחרי שהשדולה השקיעה עשרות מיליוני דולרים במישיגן ולא הצליחה למנוע את ניצחונו בפריימריז הדמוקרטיים לסנאט של עבדול א-סייד , המועמד הפרוגרסיבי המוסלמי שכונה "אובמה של מישיגן" ומאשים גם הוא את ישראל ברצח עם. הפסד נוסף מול מועמדת פרו-פלסטינית עלול להפוך את העוצמה הכספית של איפא"ק לחלק מהבעיה שהיא מנסה לפתור.

אבל בשטח כאמור המאבק נגד ווהאב לא עוסק כלל במזרח התיכון. המודעות הממומנות נגדה מתמקדות בביקורת על תפקודה כיו"ר ועדת ביטחון הפנים של הסנאט המדינתי, ומאשימות אותה בהקלה על עברייני מין וסוחרי סמים. הביקורת המרכזית נוגעת לשינוי ספציפי שהכניסה הוועדה בראשותה להצעת חוק בנושא ענישת עברייני מין, שינוי שקבע כי ענישה אוטומטית על שידול קטינים לזנות תחול כשהקורבן מתחת לגיל 16, ולא מתחת לגיל 18 כפי שהוצע בנוסח המקורי של החוק.

ווהאב כינתה את המודעות נגדה שקריות ומטעות, וטענה כי ההתערבות מונעת על-ידי "גברים לבנים גזענים", ומבוססת על שם משפחתה. באיפא"ק הכחישו את הטענות מכול וכול, הגדירו אותן "מגוחכות" וכאלה ש"מכתימות יהודים", והזכירו שהארגון נוהג לתמוך באופן קבוע במועמדים השייכים לשדולות השחורות וההיספאניות בקונגרס.

האב שנרצח, האם שמתה משברון לב

הביוגרפיה של ווהאב מסבירה את סלידתה מהממסד ואת תדמיתה כלוחמת שאינה חוששת מעימותים. היא נולדה בניו יורק להורים פליטים שנמלטו מ אפגניסטן בעקבות הפלישה של ברית המועצות. זמן קצר לאחר לידתה נרצח אביה הביולוגי, בתיק פשע שמעולם לא פוענח. אמה הלכה לעולמה לאחר מכן – לדבריה משברון לב – והיא ואחותה הגדולה הועברו למערכת משפחות האומנה האמריקנית. כשהייתה בערך בת 9 הן אומצו על-ידי זוג אפגני-אמריקני מהעיר פרימונט שבקליפורניה.

"אני בת מזל יותר מילדי אומנה רבים, פחות משלושה אחוזים משיגים תואר אקדמי", אמרה. "אבל זה מגיע עם מטען משמעותי ובידוד, עם תחושה של אאוטסיידרית במובנים רבים. אני נושאת את כל הטראומה הזאת ומנסה להשתמש בה לטובה".

ווהאב עשתה זאת באופן שקשה להתעלם ממנו. ב-2018 הייתה לאחת האפגניות-אמריקניות הראשונות שנבחרו למשרה ציבורית בארה"ב, כחברת מועצת העיר הייוורד. ב-2022 הפכה למוסלמית ולאפגנית-אמריקנית הראשונה בסנאט של קליפורניה. כמי שגדלה באומנה, היא התמקדה בכשלים במערכת הרווחה והובילה ביקורת מדינתית שמצאה עיכובים בחקירת מקרי התעללות בילדים. היא גם גיבשה חוקים לבדיקת ערכות אונס שלא נבדקו ולאיסור תמונות פגיעה מינית בילדים שנוצרו בבינה מלאכותית.

דווקא אביה המאמץ של ווהאב הכניס לקמפיין את אחת הפרשות המביכות ביותר שלו. חשבון פייסבוק הנושא את שמו ואת תמונתו של האב הגיב לכתבה שעסקה בבחירות, וקרא להזעיק את סוכנות ההגירה ואכיפת המכס של ארה"ב (ICE) נגד הרננדז. בתגובה נכתב כי יש לקרוא לסוכנות עבור "הבחורה המקסיקנית, היא לא שייכת לכאן". בתגובה אחרת נכתב שמקסיקנים צריכים להישלח למקסיקו, והם כונו בה "קוטפי פירות". התגובות נמחקו במהירות, ושם החשבון ותמונתו שונו לאחר שעיתונאים החלו להעלות שאלות בנושא. ווהאב נאלצה לפרסם הצהרה המגנה את הדברים כגזעניים, והסבירה כי אביה המאמץ נמצא בשנות ה-70 לחייו ובריאותו מידרדרת. לדבריה חשבונותיו נפרצו בעבר והוא נפל קורבן להונאות המכוונות לקשישים, וכאשר נשאל על התגובות הוא נראה מבולבל ואמר שאינו מודע להן כלל.

הקונגרס בוושינגטון. עד השבעת הקונגרס החדש בינואר, כל קול קריטי ( צילום: רויטרס )

התקרית הזו מצטרפת לעבר פוליטי רווי מאבקים שניהלה ווהאב. בסנאט המדינתי היא יזמה את הצעת חוק 403, שנועדה להפוך את קליפורניה למדינה הראשונה שאוסרת במפורש אפליה על בסיס קאסְטוֹת (מערכת מעמדות חברתית נוקשה העוברת בירושה, המזוהה בעיקר עם קהילות יוצאי הודו ודרום-אסיה – ד"א). הצעד התקדימי עורר נגדה זעם רב, הוביל לאיומי רצח מפורשים והוליד ניסיונות הדחה מקומיים. החוק ההיסטורי עבר בסופו של דבר בשני בתי המחוקקים של קליפורניה, אך נבלם כאשר המושל הדמוקרטי גווין ניוסם החליט להטיל עליו וטו. ניוסם נימק את החלטתו בכך שאפליית קאסטות כבר אסורה ממילא תחת ההגנות הקיימות בחוקי זכויות האזרח של המדינה, אך ברקע להחלטה הופעל עליו לחץ ניכר מצד ארגונים הינדיים והודיים מקומיים, שטענו כי וואהב מסמנת את קהילתם באופן בלתי הוגן, משום שהמושג מזוהה באופן כמעט בלעדי עם דתם ומורשתם.

גם הקרב האחרון לפני פתיחת הקלפיות גלש להאשמות משפטיות. חבר מועצת מחוז אלמדה התומך פומבית בהרננדז הגיש תלונה רשמית לוועדת הבחירות הפדרלית (FEC) שבה נטען כי הקמפיין של ווהאב העביר סכום של 60 אלף דולר לוועדה המרכזית הדמוקרטית של המחוז. בתמורה, על פי התלונה, הוועדה המחוזית החלה מיד לאחר מכן להוציא כספים לטובת מועמדותה של ווהאב לקונגרס. ווהאב הכחישה את הטענות, והגישה תלונה נגדית: לטענתה, יש לחקור רשת של פוסטים שקריים שהופצו נגדה ברשתות החברתיות על-ידי חשבונות מזויפים.