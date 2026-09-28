מטעמם של עורכי הדין צין, לב-שרמן וסינצין, נמסר כי "העתירה אינה מבקשת מבית המשפט לקבוע מדיניות תקציבית חדשה. המדיניות כבר נקבעה בהחלטת הממשלה. הטענה היא שביישומה נעשה שימוש בתבחינים שאינם מותאמים לתכליתה, ובחלק מהמקרים בתבחינים שנקבעו עוד קודם לכן ולצרכים אחרים. החלטת הממשלה הבחינה במפורש בין הרשויות שדרכן מועברים הכספים לבין היישובים שעבור תושביהם הם מיועדים. כאשר מטשטשים את ההבחנה הזו ומצמצמים את משקלו של גודל האוכלוסייה, התוצאה, לטענת העירייה, היא בדיוק העיוות שההחלטה נועדה לתקן".