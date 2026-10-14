כוחות הביטחון השלימו שתי פעולות ממוקדות נגד "ארגוני צדקה" לא חוקיים ברמאללה ובכפר יטא שבאזור חברון, ששימשו כמשרדים עבור ארגוני טרור ועצרו חמישה פעילים ששיתפו פעולה עם חמאס והחזית העממית. בפעילות משותפת של כוחות צה"ל ושב"כ אתמול, פשטו הכוחות על משרדי אגודת הצדקה "אדאמיר" ברמאללה. במהלך הפעילויות נעצרו מבוקשים והוחרמו מחשבים, מסמכים ופנקסי צ'קים הנושאים סממנים של קרנות חמאס מוכרזות. כך מסרו דוברויות צה"ל ושב"כ. בפעילות נוספת בשבועות האחרונים כוחות פשטו על משרדי "האגודה האיסלאמית לטיפול ביתומים" בעיירה יטא שבחטיבת יהודה. במהלך הפעילות נעצרו מבוקשים והוחרמו ממצאים הנושאים סממנים של קרנות חמאס מוכרזות.