שר החוץ של בריטניה אד מיליבנד הגיב להודעת גדעון סער על סיום פעילות הקונסוליה בירושלים, ומסר כי היא לא תיסגר, אלא תכונה "המשלחת הבריטית, ירושלים" החל מהיום. "היינו ברורים שאיננו מקבלים את הטענה שלממשלת ישראל יש את הזכות לסגור את הקונסוליה, שקיימת כבר כ-200 שנה", אמר. "המשלחת היא עצמאית, פעילה, תעניק שירותים חיוניים ותמשיך את עבודתנו עם הפלסטינים. נשמר את נוכחותנו הארוכה ואת תפקידנו בתמיכה בפתרון שתי המדינות". לדבריו, "נפעל בחודשים הקרובים לבנות מחדש את נוכחותנו, ולא ננקוט צעדי תגובה כשהשיחות מתקיימות באמינות".