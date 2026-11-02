הגדולים ברחבי הארץ נמצאים שיכוני משפחות, שבהם מתגוררים בין היתר בני משפחות הטייסים ובני המשפחות של קצינים ובעלי תפקידים בכירים בבסיסים. אותם בני משפחות זכאים לממש את זכותם הדמוקרטית ולהצביע בקלפיות מיוחדות שמוצבות בשיכונים השונים, כאשר אנשי ונשות צוות האוויר עצמם רשאים לבחור אם להצביע בקלפי בשיכון - או בקלפי הצבאית בבסיס.

הגדולים ברחבי הארץ נמצאים שיכוני משפחות, שבהם מתגוררים בין היתר בני משפחות הטייסים ובני המשפחות של קצינים ובעלי תפקידים בכירים בבסיסים. אותם בני משפחות זכאים לממש את זכותם הדמוקרטית ולהצביע בקלפיות מיוחדות שמוצבות בשיכונים השונים, כאשר אנשי ונשות צוות האוויר עצמם רשאים לבחור אם להצביע בקלפי בשיכון - או בקלפי הצבאית בבסיס.