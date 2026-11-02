בכמה מבסיסי חיל האוויר הגדולים ברחבי הארץ נמצאים שיכוני משפחות, שבהם מתגוררים בין היתר בני משפחות הטייסים ובני המשפחות של קצינים ובעלי תפקידים בכירים בבסיסים. אותם בני משפחות זכאים לממש את זכותם הדמוקרטית ולהצביע בקלפיות מיוחדות שמוצבות בשיכונים השונים, כאשר אנשי ונשות צוות האוויר עצמם רשאים לבחור אם להצביע בקלפי בשיכון - או בקלפי הצבאית בבסיס.
באתר ועדת הבחירות המרכזית מופיע בבירור הפירוט על המצביעים בשיכוני המשפחות, מתוקף היותם יישובים אזרחיים. בניגוד למשפחות שמחויבות להצביע בקלפי המיועדת, משרתי חיל האוויר עצמם רשאים לבחור היכן להצביע - בבסיס עצמו או בשיכוני המשפחות. אם הצביעו בבסיס, קולותיהם נספרים כחלק מכלל המעטפות הכפולות - על כן, הנתונים המוצגים כאן מתייחסים רק למשרתים שהצביעו בשיכונים ובני משפחותיהם.
מניתוח הנתונים של 757 מצביעים ומצביעות בבחירות 2026 עולה כי שתי מפלגות היו יכולות להרכיב יחד ממשלה מקולות קרובי הטייסים, שחלקם תקפו באיראן במהלך "שאגת הארי" ו"עם כלביא". ישר! קיבלה בהצבעה בקלפיות בשיכוני המשפחות בבסיסים 215 קולות ומפלגת ביחד 180 קולות. שתי המפלגות של נפתלי בנט וגדי איזנקוט היוו כ-52% מקולות הבוחרים. שתי המפלגות הנוספות בגוש השינוי קיבלו הרבה פחות קולות - הדמוקרטים קיבלו 37 וישראל ביתנו הסתפקה ב-29.
בגוש נתניהו מוביל הליכוד עם 145 קולות בבסיסי חיל האוויר, לאחר מכן נמצאת הציונות הדתית עם 49 קולות, עוצמה יהודית 36, עמך ישראל של עופר וינטר קיבלה 35 קולות בשיכוני המשפחות והיו גם שלושה שהצביעו לש"ס. למעשה עמך ישראל עברה את אחוז החסימה בבסיסי חיל האוויר, בדיוק כמו המילואימניקים-הכלכלית שקיבלו 28 קולות. איש לא הצביע ליהדות התורה והמפלגות הערביות בשיכוני המשפחות בבסיסים.
בחלק מהשיכונים של בסיסי חיל האוויר גרים גם מי שאינו משתייך לחיל האוויר, כמו למשל משפחות של משרתי זרוע היבשה. בנוסף, ומטעמי ביטחון מידע, במפת הבחירות הרשמית של המרכז למיפוי ישראל מיקומי המחנות של חיל האוויר אינם מופיעים במדויק.
כך הצביעו קרובי הטייסים
במחנה הילה שבבסיס חיל האוויר פלמחים זכתה מפלגת ביחד ב-31 קולות, ישר! קיבלה 29 קולות, הציונות הדתית 12, עמך ישראל 8, הליכוד 6, הדמוקרטים 5, המילואימניקים 4 וישראל ביתנו 2 קולות.
במחנה טלי שבבסיס חיל האוויר רמון קיבל הליכוד 24 קולות, ביחד 21, ישר! 19, עוצמה יהודית 8, הציונות הדתית 7, המילואימניקים 4, הדמוקרטים 3, עמך ישראל 3 וישראל ביתנו 3.
במחנה יהודית שבסיס חיל האוויר רמת דוד קיבלה ישר! 29 קולות, ביחד 24, הליכוד 18, הדמוקרטים 8, ישראל ביתנו 6, הציונות הדתית 4, המילואימניקים 3, עמך ישראל 3 ועוצמה יהודית 2.
במחנה יוכבד בבסיס חיל האוויר עובדה זכתה ישר! ב-16 קולות, ביחד קיבלה 14, הליכוד 14, הציונות הדתית 8, המילואימניקים 4, עוצמה יהודית 4, עמך ישראל 3, הדמוקרטים 1, ש"ס 1 וישראל ביתנו 1.
במחנה יפה בבסיס חצרים זכתה ישר! ב-52 קולות, הליכוד ב-35, ביחד 31, עוצמה יהודית 13, ישראל ביתנו 8, הדמוקרטים 7, המילואימניקים 6, עמך ישראל 6, הציונות הדתית 4 וש"ס 2.
במחנה מרים שבבסיס חצור זכתה ביחד ב-27 קולות, ישר! ב-22, הליכוד ב-20, הדמוקרטים ב-4, ישראל ביתנו ב-4, עמך ישראל ב-4, הציונות הדתית ב-3, המילואימניקים ב-2 ועוצמה יהודית בקול אחד.
במחנה תל נוף קיבלה ישר! 48 קולות, ביחד זכתה ב-29, הליכוד 28, הציונות הדתית 11, הדמוקרטים 9, עוצמה יהודית 8, עמך ישראל 8, המילואימניקים 5 וישראל ביתנו 5.