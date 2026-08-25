שנה לאחר שנחשף ב-ynet וב"ידיעות אחרונות" דוח חמור נגד היועצת המשפטית של המועצה להשכלה גבוהה, עו"ד יעל טור-כספא, היא תסיים את עבודתה. ההחלטה התקבלה במסגרת הסכם גישור חסוי שנחתם לאחרונה בין הצדדים, בתגובה לעתירה של היועצת המשפטית לבית הדין לעבודה, בניסיון למנוע את פיטוריה.
עו"ד טור-כספא כיהנה כיועצת המשפטית של המועצה להשכלה גבוהה במשך יותר מ-20 שנה. בשל טענות חמורות של בכירים באקדמיה נגדה, הנחתה ועדת הביקורת בראשות רועי פולקמן את מבקרת הפנים, רו"ח איריס שטרק, לערוך דוח ביקורת שיבחן את עבודת הייעוץ המשפטי. בדוח, שהתפרס על פני יותר מ-200 עמודים, מצאה המבקרת ליקויים משמעותיים בעבודת היועמ"שית.
באוגוסט אשתקד נחשף דוח ביקורת המל"ג אשר מצא ליקויים משמעותיים בעבודת היועצת המשפטית. בין השאר נטען כי חוות הדעת של עו"ד טור-כספא ניתנו בעל פה, אלא שבפועל הם לא נכתבו על ידה אלא על ידי משפטנים חיצוניים, בעלות של יותר ממיליון שקל בשנה. עוד נטען כי לא ברור אם היועמ"שית בכלל קראה את חוות הדעת החיצוניות. הדוח גם קבע כי מדובר ב"שומרת סף ללא כל פיקוח שפועלת בניגוד לעקרונות המשפט המינהלי".
בנוסף, מבקרת המל"ג קבעה כי אין שום פיקוח על עבודת היועמ"שית, וכי היא טענה בפניה ש"שיקול הדעת שלה מוחלט". כמו כן, בדוח נכתב כי כשאנשי אקדמיה בכירים רצו לפנות ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, כדי להשיג על החלטות תמוהות של היועמ"שית טור-כספא - האחרונה זאת מנעה מהם.
"עמדותיי הפריעו לגורמים אינטרסנטיים"
זו הייתה הפעם הראשונה שרשות מרשויות המדינה ערכה דוח ביקורת על התנהלות הייעוץ המשפטי שלה. מנגד, היועצת דחתה את הביקורת נגדה וטענה כי "המסמך הוזמן ונתפר כנגדי אך ורק משום שעמדותיי המקצועיות והיותי שומרת סף מסורה, הדבקה במינהל התקין ובהוראות החוק, הפריעו לגורמים אינטרסנטיים".
בעקבות הדוח החל המל"ג בהליך פיטורים של היועמ"שית וזו עתרה לבית הדין לעבודה. הדוח החמור לא פורסם לציבור ובסופו של דבר רוכך. כאמור, לאחרונה נחתם הסכם גישור בין הצדדים, במטרה לסיים את הסכסוך החריג.
מהמל"ג נמסר כי "המועצה להשכלה גבוהה מבקשת להודות לעו"ד יעל טור-כספא, אשר ביקשה לאחרונה לסיים את תפקידה במל"ג, לאחר תקופת כהונה של יותר מעשרים שנה. במהלך שנות עבודתה הובילה עו"ד טור-כספא את המערך המשפטי של המל"ג, הייתה שותפה להקמתו וכן שימשה כחברת הנהלה".