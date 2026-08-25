עו"ד טור-כספא כיהנה כיועצת המשפטית של המועצה להשכלה גבוהה במשך יותר מ-20 שנה. בשל טענות חמורות של בכירים באקדמיה נגדה, הנחתה ועדת הביקורת בראשות רועי פולקמן את מבקרת הפנים, רו"ח איריס שטרק, לערוך דוח ביקורת שיבחן את עבודת הייעוץ המשפטי. בדוח, שהתפרס על פני יותר מ-200 עמודים, מצאה המבקרת ליקויים משמעותיים בעבודת היועמ"שית.

עו"ד טור-כספא כיהנה כיועצת המשפטית של המועצה להשכלה גבוהה במשך יותר מ-20 שנה. בשל טענות חמורות של בכירים באקדמיה נגדה, הנחתה ועדת הביקורת בראשות רועי פולקמן את מבקרת הפנים, רו"ח איריס שטרק, לערוך דוח ביקורת שיבחן את עבודת הייעוץ המשפטי. בדוח, שהתפרס על פני יותר מ-200 עמודים, מצאה המבקרת ליקויים משמעותיים בעבודת היועמ"שית.

עו"ד טור-כספא כיהנה כיועצת המשפטית של המועצה להשכלה גבוהה במשך יותר מ-20 שנה. בשל טענות חמורות של בכירים באקדמיה נגדה, הנחתה ועדת הביקורת בראשות רועי פולקמן את מבקרת הפנים, רו"ח איריס שטרק, לערוך דוח ביקורת שיבחן את עבודת הייעוץ המשפטי. בדוח, שהתפרס על פני יותר מ-200 עמודים, מצאה המבקרת ליקויים משמעותיים בעבודת היועמ"שית.