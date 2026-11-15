קטעים נוספים מספר הזכרונות החדש של נשיא ארה"ב לשעבר ג'ו ביידן, "הבטיחי לי, אמריקה" (Promise Me, America), התפרסמו ב"וול סטריט ג'ורנל" - ומספקים גילויים חדשים על ארבע שנות כהונתו בבית הלבן. בפרק העוסק בטבח 7 באוקטובר, מאשים ביידן את ראש הממשלה בנימין נתניהו, בכך שהוא מעדיף את הישרדותו הפוליטית בטווח הקצר על פני צרכיה ארוכי הטווח של ישראל. "לא היה אמון רב (בנתניהו). כמו כן, הייתי מודאג מהנטיות של ביבי, שהזכירו את אלו של טראמפ. הוא נהג להתייחס בקלות ראש לאמת, ולא היסס לכופף מוסדות דמוקרטיים כדי לשרת את צרכיו האישיים".