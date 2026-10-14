בגוש השינוי מיהרו להגיב בצהריים (רביעי) ל תביעת הדיבה שהגיש ראש השב"כ לשעבר רונן בר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו . יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט אמר: "נתניהו הוזהר ולא פעל. ועדת חקירה ממלכתית שנקים תחקור את האסון. ראשי המערכות לקחו אחריות והתפטרו מזמן. לא ניתן לאדון המשתמטים לחמוק מהאמת".

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נתניהו ובר ( צילום: יאיר שגיא, אלכס קולומויסקי )

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת ביחד נפתלי בנט אמר: "כתב התביעה של רונן בר מוכיח: נתניהו נושא באחריות אישית וישירה לטבח 7 באוקטובר - המשך כהונתו היא סכנה מוחשית וממשית לביטחון ישראל. מי שהתעלם מאזהרות, נפנף מעליו התרעות ממשיות למלחמה, סירב לכל הצעה לחיסול ראשי חמאס, מי שבמשמרת שלו קרה הטבח הגדול ביותר ביהודים מאז השואה, צריך ללכת הביתה".

בנט אמר עוד: "מי שלא יודע לקחת אחריות על מעשיו - לא יכול להיות אחראי עוד דקה אחת לביטחון אזרחי ישראל. ועדת החקירה הממלכתית תבדוק גם מי הורה להפיץ תאוריות קונספירציה על בגידה של אנשי ביטחון, גם על זה אין סליחה ואין מחילה. בעוד שבועיים אזרחי ישראל יבחרו בין תרבות הכאוס, השקר וההפקרה לבין תיקון, אחריות ומנהיגות".

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר יש עתיד יאיר לפיד אמר: "נתניהו לא יכול להגיד יותר שהוא לא ידע. כל החומרים היו על שולחנו. השאלה היחידה היא למה הוא העדיף להקשיב לסוכנים של קטאר בלשכה שלו במקום לצה"ל ולשב"כ?".

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן ציין: "ציר ההתרעות שפרסם ראש השב"כ לשעבר, רונן בר, מצטרף לכתב האישום החמור ביותר נגד נתניהו - זה האיש שאחריותו ואשמתו לטבח הנורא בתולדות ישראל היא ישירה וברורה. ההתרעות היו על השולחן. האזהרות הגיעו. אבל מר הפקרה לא מנע את האסון והוא עסוק מאז בשיבוש ראיות, שכתוב ההיסטוריה ובריחה מאחריות".

גולן הוסיף: "כל דקה נוספת שנתניהו בשלטון זו סכנה לביטחון ישראל, לחיי אזרחיה ולחיי חיילות וחיילים. לכן כל רמיזה, קריצה או גמגום על ממשלת אחדות עם נתניהו הם חמורים ומסוכנים. מי שמוכן להקים איתו ממשלה מעניק לממן החמאס לגיטמציה, מטשטש את אחריותו לטבח שבעה באוקטובר ומכשיר את המשך שלטונו. צריך לומר את הדברים באופן הברור ביותר: בממשלה הבאה לא יהיה מקום לנתניהו ולאף אחד מהאחראים למחדל 7 באוקטובר. זו חובתנו כלפי הנרצחים, הנופלים, המשפחות וכל אזרחי ישראל".

"התרעתי שוב ושוב"

בר תובע את נתניהו לאחר שראש הממשלה האשים אותו ב"פשעים" סביב פועלו לפני טבח 7 באוקטובר, והדהד קונספירציות על כך שהוא "ידע על סכנה אמיתית בליל 7/10". בכתב התביעה שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב נטען כי נתניהו קיבל התרעות על הסלמה אפשרית, אך דבק במדיניות של הכלה מול חמאס. בר, שתובע מנתניהו פיצוי בסך שלושה מיליון שקלים, דורש לחשוף מסמכים, להסיר את חסינותו של ראש הממשלה, ומצהיר: "בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית - האמת תתברר בבית המשפט".

בכתב התביעה, שהוגש באמצעות עורכי הדין ראובן בכר, יורם בונן ודורון קול ממשרד פישר (FBC), מציג בר את גרסתו להשתלשלות האירועים בחודשים שקדמו לטבח - ובליל המתקפה עצמה. הוא טוען כי התריע בפני נתניהו שוב ושוב על האפשרות להסלמה ביטחונית, וכי בניגוד לטענות ראש הממשלה, המידע שהצטבר בשב"כ הועבר לגורמים הרלוונטיים גם בליל 7 באוקטובר.

בר טוען שהוא אינו מתנער מאחריותו כראש השירות למחדל המודיעיני, אך גם שנתניהו מנסה לייחס לו את האחריות לאירועים ולהסיט את הדיון מאחריותו של ראש הממשלה עצמו. לדבריו, הפרסומים של ראש הממשלה כוללים טענות שקריות הפוגעות בשמו ובשמו של השירות.

"כמי שעמד בראש השירות, אני נושא באחריות לכך ששב"כ כשל בחלקו במתן המודיעין הנדרש על מתקפת 7 באוקטובר ועיתויה", כתב בר. "בהתאם לכך, בהרכנת ראש מול המשפחות השכולות, התפטרתי מתפקידי". יש לציין כי בר הודיע שיעזוב את תפקידו אחרי שהממשלה פיטרה אותו, ובזמן שעמד צו ביניים של בג"ת נגד החלטתה - שלבסוף קבע שהייתה לא-חוקית.