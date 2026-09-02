בירושלים, ובהמשך לחקירה רחבת היקף שכללה גביית יותר-100 עדויות ופעולות חקירה שבוצעו גם בכמה מדינות ברחבי העולם, בימ"ר ירושלים מנסים כיוון נוסף בניסיון להביא לפריצת דרך בפרשה: לבקשת היחידה החוקרת, הועבר בשבועות האחרונים תיק החקירה המלא לבחינה של צוות חקירה נוסף במשטרה, במטרה לקבל גישה חדשה וזווית אחרת על החומרים שנאספו. כך נודע ל-ynet.

בירושלים, ובהמשך לחקירה רחבת היקף שכללה גביית יותר-100 עדויות ופעולות חקירה שבוצעו גם בכמה מדינות ברחבי העולם, בימ"ר ירושלים מנסים כיוון נוסף בניסיון להביא לפריצת דרך בפרשה: לבקשת היחידה החוקרת, הועבר בשבועות האחרונים תיק החקירה המלא לבחינה של צוות חקירה נוסף במשטרה, במטרה לקבל גישה חדשה וזווית אחרת על החומרים שנאספו. כך נודע ל-ynet.