יותר משנה וחצי אחרי הרצח של אנסטסיה אורלוב בירושלים, ובהמשך לחקירה רחבת היקף שכללה גביית יותר-100 עדויות ופעולות חקירה שבוצעו גם בכמה מדינות ברחבי העולם, בימ"ר ירושלים מנסים כיוון נוסף בניסיון להביא לפריצת דרך בפרשה: לבקשת היחידה החוקרת, הועבר בשבועות האחרונים תיק החקירה המלא לבחינה של צוות חקירה נוסף במשטרה, במטרה לקבל גישה חדשה וזווית אחרת על החומרים שנאספו. כך נודע ל-ynet.
הצוות הנוסף התבקש לעבור מחדש על התיק ולבחון אם בין העדויות, הממצאים ועשרות כיווני החקירה שכבר נבדקו ניתן לזהות פרט שלא קיבל משקל מספק, פער שטרם נבחן או כיוון חדש שעשוי לקדם את החקירה. האחריות על התיק נותרה אצל הצוות המיוחד והממודר בימ"ר ירושלים, והמהלך נועד להכניס לחקירה "עיניים חדשות" - בעקבות יותר משנה וחצי שבה לא נרשמה פריצת דרך משמעותית.
הפרשה החלה ב-17 בינואר 2025, ומאז הוצאו במסגרת הפרשה 16 צווי איסור פרסום שאפשרו לבצע חלק מהפעולות הרחק מעיני הציבור. באותו היום נמצאה אורלוב, בת 38 ואם לילד, ללא רוח חיים בדירתה בשכונת קריית יובל בירושלים. היא עבדה ביחידת הלב בבית החולים הדסה ולמדה באוניברסיטה בירושלים, שם השלימה שני תארים בתחום מערכות הבריאות. מכריה סיפרו לאחר הרצח על אהבתה לבעלי חיים ועל פעילותה ההתנדבותית בתחום.
בתחילת החקירה נבדקו כמה אפשרויות באשר לנסיבות מותה, אולם בהמשך התעוררו סימני שאלה בעקבות הממצאים שנאספו. התיק הועבר מתחנת מוריה ליחידה המרכזית של מחוז ירושלים, ומאז הוא נחקר כתיק רצח בידי צוות מיוחד וממודר.
מאז ניסו החוקרים להתחקות אחר כל קצה חוט אפשרי: עשרות כיוונים נבדקו, מידע רב נאסף ושורה ארוכה של אנשים מסרו עדות. במשטרה מסבירים כי הזירה הייתה מורכבת מאוד, בין היתר בשל ממצאים שלא ניתן לפרט עליהם. במהלך החקירה נבחנו תרחישים שונים בנוגע לנסיבות המוות, כולל בידי צוות עצמאי, אך התיק ממשיך להיחקר כרצח במטרה להגיע לחקר האמת ולהבין מה בדיוק אירע לאורלוב.
מדי כמה שבועות מקיים מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, הערכת מצב וסטטוס טיפול בתיקי הרצח הלא מפוענחים. במסגרת זו נבחן גם תיק אורלוב, לרבות הממצאים שנאספו, הפעולות שכבר בוצעו והכיוונים האפשריים להמשך.