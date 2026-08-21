הדיווח על הירי התקבל בשעה 06:23 במוקד 101 של מד"א במרחב כרמל, על פצוע מאירוע אלימות סמוך לעראבה. פרמדיק מד"א ליאור גלייזר סיפר: "כשהגענו למקום הובילו אותנו אל גבר ששכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, וסבל מפציעה חודרת. ביצענו בדיקות רפואיות אבל לצערנו הפציעה שלו הייתה קריטית מדי ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".