בדראן בדארנה (31) נורה למוות הבוקר (שישי) סמוך לעראבה שבגליל התחתון. צוות מד"א שהגיע למקום קבע את מותו לאחר בדיקות רפואיות. מתחילת השנה נרצחו 162 בני אדם מהחברה הערבית.
הדיווח על הירי התקבל בשעה 06:23 במוקד 101 של מד"א במרחב כרמל, על פצוע מאירוע אלימות סמוך לעראבה. פרמדיק מד"א ליאור גלייזר סיפר: "כשהגענו למקום הובילו אותנו אל גבר ששכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, וסבל מפציעה חודרת. ביצענו בדיקות רפואיות אבל לצערנו הפציעה שלו הייתה קריטית מדי ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".
המשטרה עדכנה כי פתחה בחקירה, לאחר שבן ה-31 אותר ללא רוח חיים בשטח פתוח בעיר. השוטרים הוזנקו למקום האירוע, החלו באיסוף ממצאים מהזירה ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. הרקע לאירוע והנסיבות בבדיקה.