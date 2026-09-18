נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז בפוסט ברשת TruthSocial שבבעלותו כי הוא מטיל חרם "מיידי" על רשתות CNN, פוליטיקו ו-MSNOW, שלא יוזמנו עוד לסקר את הבית הלבן. טראמפ עקץ כי MSNOW שינו את שם מ-MSNBC בגלל "מחסור בצופים ובאמינות!", ותקף כי פוליטיקו "קיבלו שיא של כל הזמנים בדמי מנוי עם 8 מיליון דולר, ישר מהממשל האמריקני תחת ג'ו ביידן המושחת, כדי לשמור אותם בחיים". הוא כתב כי הרשתות "מדווחות כל הזמן פייק ניוז. אסור שגופי תקשורת יכתבו דיווחים פיקטיביים ושקרים כשהם מסקרים את הנשיא, ממשל טראמפ או את ארה"ב", וציין כי יטיל חרם על רשתות נוספות בקרוב.