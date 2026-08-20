שר החוץ של בריטניה אד מיליבנד הצהיר כי המכרז לבניית 1,200 יחידות דיור בשטחי E1 שמעבר לקו הירוק, שפרסמה הממשלה, "הוא מעשה בלתי מתקבל והרסני". לדבריו, "הפרויקט יפגע בלב פלסטין ויסכן את הפרדת הגדה המערבית ממזרח ירושלים, דבר שעלול לסכן את היתכנות פתרון שתי המדינות. ההתנחלויות פוגעות בפתרון ומהוות הפרה בוטה של ​​המשפט הבינלאומי. הבהרתי לשר החוץ גדעון סער כי על ישראל לעצור את התוכניות מיידית". הממונה על שגרירות ישראל בבריטניה זומן לשיחה, מיליבנד הוסיף: "בשבועות הקרובים נציג מערך צעדי תגובה שימקד סנקציות נגד המשתתפים בהרחבת ההתנחלויות".