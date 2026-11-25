יו"ר ביחד נפתלי בנט האשים בשיחות סגורות את רונן מנליס, האיש הקרוב ביותר ליו"ר ישר! גדי איזנקוט ומי שמנהל את המשא ומתן הקואליציוני, בכך שהוא "מוביל את הקו נגד ממשלת אחדות" ואת "הקו התקיף נגד נתניהו". בנט אמר גם דברים ברוח זו למנליס עצמו באחת הפגישות. למעשה, מדובר בהאשמה של בנט נגד מנליס ברקע הרצון של יו"ר ביחד למצות את המו"מ לממשלת אחדות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, כשיו"ר ישר! גדי איזנקוט יהיה ראש הממשלה.

מנליס ובנט ( צילום: יריב כץ, אלכס קולומויסקי )

בנט רוצה למצות את המגעים לממשלת אחדות לפני שבוחנים אפשרויות אחרות. לדעתו, ממשלה עם יהדות התורה, או ממשלה שנשענת על המפלגות הערביות, הן אפשרויות פחות טובות.

במקביל, ל-ynet נודע כי ישר! מבקשת להכניס להסכמים הקואליציוניים הקמה של ועדת מומחים מקצועית שתבחן את היחסים בין הרשות השופטת לכנסת ולממשלה, וגם את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, והאם נדרשים שינויים בכל אחד מהנושאים הללו. בוועדה יהיה נציג (מומחה) מטעם כל אחת ממפלגות גוש השינוי, ונציג אחד מטעם גוש נתניהו. הוועדה תבחן גם את חוק יסוד: החקיקה.

בימים האחרונים חלה התקדמות משמעותית במגעים בגוש השינוי להקמת ממשלה. איזנקוט סיכם על הסכם קואליציוני עם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, שהסיר הבוקר עוד וטו מטעמו כשהודיע כי יתמוך בממשלה עם יהדות התורה גם בלי ש"ס, כלומר ממשלה שתישען גם על מפלגת רע"מ, אחרי שכבר אמר כי הוא מתנגד לכל ממשלת מיעוט שנשענת על המפלגות הערביות.

בגוש השינוי נרשם במקביל משבר מול הדמוקרטים, שהודיעו כי הם מפסיקים את השיחות. בהודעה רשמית מטעם המפלגה הוסבר הרקע למשבר: "מהמידע שבידינו עולה חשש כבד כי המשך המדיניות של ההפיכה המשטרית והכפייה הדתית תזדחל לממשלה הבאה, ועולה השאלה איזו ממשלה תקום ולאן היא תוביל".

מקורות בגוש השינוי אמרו כי ברקע המשבר עומדת העובדה שאיזנקוט לוקח את הדמוקרטים כמובן מאליו. לפי המקורות, יו"ר ישר! לא רוצה לתת להם תיקים מהותיים בעניינים של שמירה על הדמוקרטיה, כפי שמפלגתו של יו"ר המפלגה יאיר גולן רוצה, ומייעד לגולן את תיק ביטחון הפנים-ביטחון לאומי, הנחשב לתיק בכיר פחות מהתיקים של שאר ראשי המפלגות בגוש.