שיעור גיאוגרפיה בבית ספר קתולי בעיר אנטוורפן בבלגיה הפך ביום רביעי למיצג אנטי-ישראלי, שאליו הוזמנו על-ידי המורה פעילים פרו-פלסטינים. כך טוענים בשגרירות ישראל. התקרית זכתה לביקורת חריפה מצד השגרירות, אחרי שבתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראית הכיתה מכוסה בדגלי פלסטין.

תיעוד מתוך השיעור





השיעור התקיים כאמור ביום רביעי האחרון, 28 באוקטובר, בבית הספר התיכון הקתולי KNMC Merksem (המוכר בבלגיה גם בשם JOMA). לפי השגריר דוד סרנגה, פעילי Antwerp for Palestine הוזמנו לשיעור ביוזמת המורה. הם דיברו על הנכבה וגינו את ישראל ובאחד התיעודים ברשתות החברתיות נראה אחד הפעילים אומר כי "ב-15 במאי, מדי שנה, אנחנו יוצאים לרחובות בכל העולם כדי לציין את הנכבה. אסור לנו לשכוח את היום הזה. אנחנו עדיין חיים עם החלום שיום אחד נחזור לפלסטין ועד היום רואים את השיטה של גירוש הפלסטינים מבתיהם".

השגריר דיווח בנוסף כי בשיעור הוצגו מפות שטוענות כי כל השטח שייך לפלסטינים - מהים ועד הירדן, ובהמשך נטען על-ידי הפעילים כי "מאז 2023 כבר אין לנו מפה של פלסטין משום שהמצב נעשה גרוע עוד יותר". התלמידים גם למדו על הכאפייה הפלסטינית, שהפכה לסמל במחאות אנטישמיות ברחבי העולם, בטענה כי מדובר ב"סמל של התנגדות".

גלריה בסוף השיעור התלמידים גם הצטלמו עם דגל פלסטין

השגריר סרנגה שיתף את הדברים גם בפוסט ברשת X, וכתב כי "כך נראה 'שיעור גיאוגרפיה' בבית ספר תיכון באנטוורפן. האם לימוד לאמץ נרטיב פוליטי המבוסס על טענות היסטוריות כוזבות הוא חלק מתוכנית הלימודים? הורים זכאים לדעת מתי כיתת גיאוגרפיה הופכת לבמה לפעילות פוליטית. שיעור 'מרשים' בגיאוגרפיה: הגבול בין חינוך לאקטיביזם נעלם".