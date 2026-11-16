בסיום ישיבת הדירקטוריון של ארקיע נקבע כי איש העסקים רונן אלעד יהפוך לבעלים החדש של החברה. מתווה עסקת הרכישה כולל הזרמה של 46 מיליון דולר לחברה עם סגירת העסקה, ורכישה של מרבית המניות על ידי אלעד, למעט 15% שיישארו בידי העובדים ו-3% בידי האחים נקש. אלעד ישקיע 30 מיליון דולר עם סגירת העסקה, לאחר קבלת היתרים מרשות התחרות ומרשות התעופה. בשלב ראשון, עם חתימת ההסכם, יזרים 10 מיליון דולר. האחים נקש יזרימו 8.5 מיליון דולר והמדינה תזרים עוד 7.5 מיליון דולר כפיצוי בגין הסבב האחרון מול איראן, פיצוי שהותנה בהזרמה של האחים נקש. לכך יתווספו 20 מיליון דולר המצויים בקופת ארקיע.