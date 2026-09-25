בעקבות התנגדות משפחות שכולות, בקק"ל פנו למשטרת ישראל ולכבאות והצלה בכדי למנוע קיום אירועי שמחת תורה במתחם מסיבת הנובה ביער רעים. "לחגוג ולקיים הילולות במקום שבו אירע טבח זה מעשה לא מכבד, לא את קדושת המקום ולא את היהדות", אמר ל-ynet יו"ר קק"ל, אייל אוסטרינסקי.
אתר הזיכרון לנרצחי פסטיבל הנובה הפך למוקד עלייה לרגל, ועבור חלק מהמשפחות השכולות המקום הפך חשוב יותר אפילו מבית העלמין. בשנה שעברה נערכה במקום חגיגת שמחת תורה, ותמונות המבקרים הרוקדים במקום ועושים קמפינג פגעו בבני משפחות שכולות.
דסי אביעד, אמו של אביעד הלוי ז"ל שנרצח בנובה, אמרה כי "כל אדם שמגיע ועומד מול תמונה או שלט זה מחמם את הלב. אמן שהמקום הזה יהיה הומה מבקרים לדורות. אבל צריך להבין, האדמה הזאת קדושה, גם אם לא הוכרזה באופן רשמי, לא פחות מבית כנסת או מקומות קדושים אחרים".
לדבריה, "במקום הזה צריך ללכת על קצות האצבעות, ובכל צעד לחשוב איפה אנחנו דורכים ומה אולי קרה בדיוק מתחת לנעל שלנו. אפשר, צריך וחובה להגיע ביום הזה כבכל יום אחר, להסתובב בדממת קודש שמכבדת את אלה שנרצחו באכזריות בלתי נתפסת, ולא להפוך את המקום לקמפינג לינה עם אוהלים כאילו מדובר בחניון בכנרת".
עומרי רחום, אחיה של ניצן רחום ז"ל שנרצחה בנובה כשהייתה בסוף החודש הרביעי להריונה, גיסו של לידור לוי ז"ל ואחיינו של אבי סאסי ז"ל שנרצחו במיגוניות, הוסיף: "בשנה שעברה בשמחת תורה נחרדנו לראות סרטונים של אנשים שפתחו שולחן ועשו סעודות. לראות סרטונים של אנשים רוקדים ככה... נשארה כל כך הרבה זוהמה שהיה צריך לנקות לאחר מכן.
"יום שמחת תורה הוא היום בו החיים שלנו התהפכו. לצערי המשטרה מגמגמת ואומרת שאין להם פתרון. המשפחות השכולות, כרגיל, מופקרות. המקום הזה הוא כמו בית עלמין ואושוויץ עבורנו".
מנכ"ל קק"ל אילן שוחט פנה, כפי שנכתב, למפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי ולמפקד מחוז דרום ניצב חיים בובליל, בבקשה שימנעו התכנסויות ופעילויות מאורגנות במקום. "כל התקהלות במקום בתקופה זו עלולה להיות בעלת השלכות ציבוריות, בטיחותיות ורגשיות חריגות", אמר.
הוא ביקש מהמשטרה לסייע גם במניעת לינת שטח במתחם, הדלקת אש, הפעלת מנגלים ושמירה על הסדר הציבורי.
היו"ר אוסטרינסקי אמר עוד כי "חשיבותו של המקום היא בסממנים הלאומיים והציוניים שבו וכל יהודי באשר הוא - חילוני או דתי - צריך להרגיש בו בבית. יוזמות מסוג זה רק פוגעות במרקם העדין שהמקום מייצג בצורה כל כך חשובה. קק"ל תעשה כל שביכולתה כדי שלא לאפשר זאת ובכוונתי לדבר עם ראשי גופי הביטחון וההצלה כדי שיסייעו לנו לשמור על הסדר הציבורי וקדושת המקום".
מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל תפעל בתקופה הנידונה בשיתוף ובתיאום עם כלל הגורמים הרלוונטיים, כל אחד בהתאם לתחומי אחריותו ובהתאם להערכת המצב, במטרה לשמור על שלום הציבור, הסדר הציבורי וביטחון המבקרים במקום".
מכבאות והצלה לישראל נמסר: "נכון להיום, מלבד טקס האזכרה השנתי לציון 7 באוקטובר, לא הוגשו לכבאות והצלה לישראל בקשות לאישור אירועים רבי-משתתפים במתחם הנובה לתקופה הקרובה. ככל שתתקבלנה פניות, הן תבחנה לגופן באופן פרטני ומקצועי.
"כבאות והצלה לישראל ערוכה מבצעית לכל תרחיש וכחלק ממוכנות זו, יבוצעו סיורים שוטפים ביער רעים ובמתחם הנובה לאורך החג במטרה לתת מענה מיידי במידת הצורך. לסיום יובהר, כי כבאות והצלה לישראל מתנגדת באופן נחרץ לקיום אירועים ללא אישורה, ובניגוד לחוק".