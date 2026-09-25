בעקבות התנגדות משפחות שכולות, בקק"ל פנו למשטרת ישראל ולכבאות והצלה בכדי למנוע קיום אירועי שמחת תורה במתחם מסיבת הנובה ביער רעים. "לחגוג ולקיים הילולות במקום שבו אירע טבח זה מעשה לא מכבד, לא את קדושת המקום ולא את היהדות", אמר ל-ynet יו"ר קק"ל, אייל אוסטרינסקי.

בעקבות התנגדות משפחות שכולות, בקק"ל פנו למשטרת ישראל ולכבאות והצלה בכדי למנוע קיום אירועי שמחת תורה במתחם מסיבת הנובה ביער רעים. "לחגוג ולקיים הילולות במקום שבו אירע טבח זה מעשה לא מכבד, לא את קדושת המקום ולא את היהדות", אמר ל-ynet יו"ר קק"ל, אייל אוסטרינסקי.

בעקבות התנגדות משפחות שכולות, בקק"ל פנו למשטרת ישראל ולכבאות והצלה בכדי למנוע קיום אירועי שמחת תורה במתחם מסיבת הנובה ביער רעים. "לחגוג ולקיים הילולות במקום שבו אירע טבח זה מעשה לא מכבד, לא את קדושת המקום ולא את היהדות", אמר ל-ynet יו"ר קק"ל, אייל אוסטרינסקי.