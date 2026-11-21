המשטרה פתחה בחקירה בעקבות פוסט שהופץ אתמול (שישי) ברשת החברתית, הכולל על פי החשד איום כלפי נפתלי בנט ובנו - ועצרה חשוד תושב תל אביב, בשנות ה-30 לחייו. בתום חקירתו שוחרר החשוד למעצר בית, והחקירה נמשכת.
המשטרה מסרה כי "אמש, עם קבלת דיווח במשטרה על הפוסט, שבו נכתב על פי החשד איום כלפי נבחר ציבור, מלווה בתמונה של פריט תחמושת, פעלו שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון לאיתור החשוד. החשוד, תושב תל אביב בשנות ה-30 לחייו, נעצר תוך זמן קצר והובא לחקירה". בפוסט ששיתף כתב: "באתי מהעתיד להציל את הממשלה".
לצד אותו משפט, הוסיף את תמונת הקליע ששלחה פעילת הליכוד אילנה ספורטה חניה לנפתלי בנט ב-2022, כשהיה ראש הממשלה. היא הורשעה בסחיטה באיומים, ובאיום ששלחה לו אז כתבה: "זה הכדור שיפגע בבטן הרכה שלך נפתלי בנט ויפגע הישר ביוני בנט אם לא תתפטר". בנובמבר 2023 גזר עליה בית משפט השלום בכפר סבא שנה וחצי מאסר בפועל.
בהרשעה שלה תואר כי באפריל 2022 שלחה שני מכתבים לבני משפחתו של בנט, שכללו כדורי רובה ואיומים לרצוח אותו ואת בני משפחתו אם לא יתפטר מתפקידו. בכתב האישום נגדה צוין כי הקפידה לגעת במכתבים ובכדורי ה-5.56 רק באמצעות כפפות או שקית שחבשה.