בהרשעה שלה תואר כי באפריל 2022 שלחה שני מכתבים לבני משפחתו של בנט, שכללו כדורי רובה ואיומים לרצוח אותו ואת בני משפחתו אם לא יתפטר מתפקידו. בכתב האישום נגדה צוין כי

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