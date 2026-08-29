לפחות 27 בני אדם נהרגו באוקראינה בעקבות מתקפה רוסית אמש (שישי) על מחוז בוצ'ה, הסמוך לקייב. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי מסר כי נפגע מחסן בכפר מילה, "ולאחר מכן אירע פיצוץ". הוא לא מסר פרטים נוספים על המתחם שנפגע - על אף שמוקדם יותר דווח כי מדובר במחסן חומרי נפץ - אך ציין כי נפתחו הליכים פליליים בחשד לרשלנות מצד גורמים רשמיים.

גלריה שמי הכפר התמלאו ענן שחור ( צילום: EUTERS/Alina Smutko )

( צילום: REUTERS/Alina Smutko )

( צילום: REUTERS/Alina Smutko )

"יש תקנות בנושא - אסור לאחסן תחמושת בסמוך לבתים או לאזורי מגורים אחרים", אמר זלנסקי, שהוסיף שניזוקו בתי אבות, מוסד לטיפול בקשישים ובעלי מוגבלויות ומבני מגורים. "יותר מ-370 בני אדם כבר פונו, והפינוי נמשך", אמר. בנוסף, הבטיח הנשיא להעניש את האחראים לפיצוץ המשני שנגרם מהמתקפה הרוסית.

טימור טקצ'נקו, ראש המנהל הצבאי באזור, אמר כי 42 בני אדם נפצעו ולפחות 50 מבני מגורים ניזוקו במתקפה, שבעקבותיה פרצה גם שריפה שהתפשטה לבתים ולמסעדה.

התקיפות האוויריות הכמעט בלתי פוסקות בקייב נכנסו כעת ליומן השלישי ברציפות. הן משתקות את הכלכלה בבירה האוקראינית ומשבשות את חיי האזרחים, שחיים במדינה תחת מלחמה יותר מארבע שנים וחצי לאחר הפלישה הרוסית.

בתוך כך, ברוסיה טענו היום כי שלושה בני אדם נהרגו ותשעה נוספים נפצעו בתקיפת כטב"ם אוקראינית במחוז בלגורוד. כך הרשויות המקומיות הרוסיות ציינו כי שלושה מהפצועים במצב קשה. במקביל, דווח שאדם אחד נהרג ושלושה נוספים נפצעו בתקיפת כטב"ם אוקראינית בעיר סבסטופול שבחצי האי קרים, שסופחה על ידי רוסיה.

( צילום: Serhii Okunev / AFP )

( צילום: Sergei SUPINSKY / AFP )

רוסיה ואוקראינה הגבירו את התקיפות ארוכות הטווח שלהן בחודשים האחרונים, שגרמו לשריפות והובילו לשיא במספר האזרחים שנפגעו. כתבי סוכנות הידיעות הצרפתית AFP העידו שראו עמוד עשן שחור ענק עולה מעל הפרברים המערביים של קייב. התקיפה אמש אירעה אחרי "יומיים של גלי כטב"מים תכופים שכוונו לעבר העיר והאזור הסובב אותה, שפגעו במחסנים ובבתים ושיבשו את חיי היומיום", אמר היום טקצ'נקו.