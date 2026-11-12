צה"ל ושב"כ התייחסו לראשונה לתקיפה הלילה בבית החולים נאסר בחאן יונס, ומסרו כי תקפו מחבל בכיר ומחבלים נוספים מחמאס שהסתתרו שם. דוברויות הארגונים ציינו כי "המחבלים הותקפו מהאוויר להסרת האיום כיוון שקידמו מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צה"ל. חמאס התבסס בשטחי בית החולים והפך אותו למפקדה לפעילות צבאית וטרור. פעילות זו, מהווה הפרה בוטה של הדין הבינלאומי וניצול ציני של תשתיות אזרחות". עוד נמסר כי בבית החולים אוחסנו אמצעי לחימה, בוצעו בו חקירות ועינויים של ביטחון הפנים והמודיעין של חמאס, הופעלו בו חדרי פיקוד ושליטה, ומתקניו שומשו כעמדות תצפית ומקלט למחבלים. צה"ל יעדכן בתוצאות התקיפה.