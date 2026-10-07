נשיא המדינה יצחק הרצוג נשיא דברים בטקס שבט הנובה לציון שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. "בעודנו עומדים כאן יחד, במקום הנורא הזה שבו הפך מחול למספד, מקום בו ילדות וילדים יפים, חופשיים, רוקדים - גם בחלוף שלוש שנים עדיין קשה לתפוס איך נלקחו מאיתנו ברשעות ובברבריות", אמר הרצוג. "אתם, בנות ובני משפחה, חברים יקרים, שאיבדתם את הקרובים ביותר, האהובים ביותר - במקום שבו אתם עומדים לא יכול לעמוד איש. השבר שאתם נושאים על לוח ליבכם לא יתאחה לעולם. אך גם תעצומות הנפש, האצילות, והכוחות שאתם מגלים ומייצרים מהממים אותנו".