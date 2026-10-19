פעילים איסלאמיסטים פרו-פלסטינים התעמתו אתמול (ראשון) עם קלודיה מדינה, אזרחית ישראלית-טורקית, בקניון איסטניהפארק (Istinyepark) ברובע שריאר (Sariyer) ב איסטנבול . העימות התפתח לקטטה וכוחות משטרה וצוותי רפואה נשלחו למקום. הישראלית חולצה על ידי אנשי ביטחון בשעה שעשרות פעילים איימו לפגוע בה. צפו בתיעוד מהעימות:

"רוצחי ילדים": פעילים איסלאמיסטים צועקים לעבר הישראלית וחוסמים את דרכה ( צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א' לזכויות יוצרים )





מדינה מחולצת ע"י כוחות הביטחון ( צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א' לזכויות יוצרים )

לפי אתר החדשות "טורקיה היום", כ-20 עד 25 פעילים התנפלו על מדינה וחסמו את דרכה. לפי הדיווח, פעילים המזוהים עם "פלטפורמת המעקב לחופש" (Freedom Watch Platform) נתקלו בה בעת שערכה קניות. הם קראו לעברה: "רוצחי ילדים, לא רוצים ציונים במדינה שלי". תחילה התפתחה מריבה מילולית בין הפעילים למדינה, אך המתיחות גברה, חלק מהאנשים התקרבו אליה, ולפי הדיווח גם עוברי אורח הצטרפו לעימות. בעקבות פנייה לרשויות נשלחו למקום כוחות משטרה וצוותי רפואה.

האירוע התרחש בעקבות מסע ברשתות החברתיות נגד מדינה, בין היתר פרסום שיוחס לארגון איסלאמיסטי ותורגם מטורקית, שבו האשמות חריפות נגדה, איומים על בתי חולים ורופאים והצהרה על הגשת תלונה פלילית. הפרסום נפתח בכותרת "אנו חושפים את הרשת הציונית באיסטנבול". עיקרי הטענות בפרסום הן שמדינה "מבריחה לטורקיה חיילי צה"ל, מספקת להם שירותי בריאות, תיירות ומסחר, ומשכנת אותם במלונות".

לפי ה"חשיפה" של הארגון האיסלאמיסטי, חיילים שמדינה מבריחה עוברים בטורקיה ניתוחים פלסטיים בבתי חולים ובמרפאות פרטיות. הכותב לא חשף את שמות המוסדות והרופאים, אך טען כי הם בידיו. הוא דרש מהרשויות לחקור את מדינה בחשד לעבירות שונות, בהן העלמת מס, מתן שירותים ללא רישיון, הפרת האיסור על סחר עם ישראל, עבירות מכס והברחה. הכותב גם קרא למשרד הבריאות, למשרד המסחר ולתובע הכללי באיסטנבול לפעול, והודיע כי יגיש תלונה פלילית בליווי עורכי דין, יחד עם עתירה ודוח שהכין.

הסרטון שקלודיה העלתה מספורה, שבו היא מדברת עברית, לפני התקיפה ( צילום: מהרשתות החברתיות לפי סעיף 27א' לזכויות יוצרים )





הפרסום נגד מדינה כלל גם אזהרה לבתי החולים ולרופאים שלדבריו מטפלים בחיילים ישראלים. הכותב איים כי אם יוסיפו לעשות זאת, "פעילי פלסטין" יפגינו מול דלתותיהם ו"יחשפו" אותם. הכתבה נחתמה ב"הערכה למבצעי 7 באוקטובר", תוך שימוש בביטוי "המוג'הידין המכובדים", ובקריאה "תחי פלסטין החופשית".

לפי "טורקיה היום", קבוצה פרו-פלסטינית טענה כי מדינה הביאה לטורקיה אנשי צבא ישראלים במסגרת תיירות רפואית, וסייעה בהענקת טיפול רפואי ובמתן לינה. הקבוצה הגישה תלונה פלילית לפרקליטות הכללית באיסטנבול בסוף השבוע האחרון, ב-16 באוקטובר, יומיים לפני העימות בקניון. מדינה עצמה הואשמה זה זמן ברשתות החברתיות בכך שהיא מביאה תיירים ישראלים לטורקיה ותומכת בישראל, ונטען כי ילדיה משרתים בצה"ל.