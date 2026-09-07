יו"ר הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' תקף את יו"ר "עמך ישראל" עופר וינטר, שהגיש את רשימת מפלגתו בלי להתאחד עם רשימה אחרת. "החלטתו להתמודד עצמאית - להמר על עתיד שלטון הימין ומדינת ישראל", טען סמוטריץ'. עוד אמר: "היחידים שעלולים להרוויח מהסירוב של וינטר לאיחוד במחנה הלאומי הם גלי בהרב-מיארה, יצחק עמית וחבריהם בשמאל. הסירוב העיקש של וינטר לכל הצעה לאחדות במחנה הלאומי מאכזב מאוד ומטיל צל כבד על שיקול דעתו ועל אמינות הבטחתו להמליץ על נתניהו לראשות הממשלה וללכת רק עם המחנה הלאומי. ימני אמיתי לא לוקח הפעם סיכון. בוחרים הציונות הדתית".