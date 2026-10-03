ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם הקברניט סמית מאצ'צ'אר שנדקר על ידי הטייס-מחבל בטיסת פליי דובאי ונפצע באורח קשה. הקברניט סיפר בשיחה כי "טייס המשנה ביקש להתפלל, ומתוך כבוד הסתכלתי קדימה ולא אחורה. ופתאום חטפתי מכה חזקה בחלק האחורי של הראש. ניסיתי לעצור אותו, אבל בגלל המכות הראשונות שלו, הראייה שלי כמעט נעלמה. שמעתי את הצעקות של האנשים. וכפי שאמרתי לשגריר כאן – נותר בי עוד מאבק אחרון אחד. ידעתי שאם לא אעשה זאת – אמות. אז הפעלתי את כל הכוח שהיה לי ניגשתי לדלת ופתחתי אותה. למרבה המזל, אנשים חיכו שם כדי להגיב מיד והשתלטו על המצב".