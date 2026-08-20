המחלקה לחקירות שוטרים הגישה כתב אישום לבית משפט השלום בבאר שבע נגד שני שוטרים במשמר הלאומי בגין עבירות של תקיפה הגורמת חבלה ממשית בנסיבות מחמירות. לפי כתב האישום, השוטרים תקפו באלימות קשה ושלא כדין שני תושבים מהיישוב הבדואי תל שבע וגרמו להם לחבלות של ממש. האירוע התרחש לפני שבעה חודשים, בזמן סיור רכוב של ניידת המשמר הלאומי ביישוב. אחד הנאשמים עטה כפפות טקטיות, עם חלקי פלסטיק קשיחים, ותקף את אחד המתלוננים במכות אגרוף ובבעיטות, הפיל אותו לקרקע והמשיך להלום בפלג גופו העליון עד שהבחין כי הוא מדמם מפניו. במקביל, הנאשם השני הורה למתלונן השני לעמוד מול קיר ובעט בעוצמה ברגליו ובאשכיו.