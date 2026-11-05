ערב אלים במיוחד ברחובות ישראל: שני נרצחים, שישה פצועים קשה ולפחות שלושה במצב בינוני, בשורה של אירועי ירי ודקירות. בבאקה אל גרבייה נרצח גבר, שלושה נפצעו קשה ואחר נפצע באורח בינוני. רצח גם בטמרה, ופצועים קשה ובינוני גם בקלנסווה, כפר קאסם חדרה וחולון.

גלריה זירת הרצח בבאקה אל גרבייה ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

21:38 קלנסווה

בקלנסווה גבר בן 38 נפצע קשה מירי. פראמדיק מד"א אנס חטיב סיפר: "הפצוע שכב ברחוב כשהוא בהכרה וסובל מפציעה חודרת בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים, חבישות ומתן תרופות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה".

21:19, באקה אל גרבייה

בבאקה אל גרבייה היו שתי זירות ירי, ובאחת מהן נרצח צעיר כבן 35, תושב קלנסווה. צוותי מד"א וכוח צה"ל העניקו טיפול רפואי ופינו לבתי חולים ארבעה פצועים, בהם גבר כבן 30, ושני צעירים - בני 25 ו-22 - במצב קשה, וגבר בן 27 שמצבו בינוני.

פרמדיקית במד"א תמר יובל, חובש בכיר ביחידת האופנועים של מד"א מוחמד ביאדסי וחובש רפואת חירום במד"א מוחמד גרה סיפרו: "כשהגענו למקום הובילו אותנו לכמה פצועי ירי בדרגות פציעה שונות. אחד מהם היה מחוסר הכרה ונאלצנו לקבוע את מותו במקום. יתר הפצועים פונו לבתי החולים באמבולנסים וניידות טיפול נמרץ של מד"א כשמצבם יציב".

כוחות הצלה בחדרה ( צילום: תיעוד מבצעי מד״א )

21:01, חדרה

צעיר בן 24 נפצע קשה מדקירות ברחוב ד"ר ברין בחדרה. פרמדיקית מד"א אסיל אערידי וחובשי רפואת חירום במד"א אושר לוי ויוסף בוסקילה סיפרו: "הצעיר סבל מפציעה חודרת. פינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה ולא יציב". במשטרה אמרו כי הרקע כנראה פלילי.

21:00, כפר קאסם

ירי גם בכפר קאסם, משם פונה פצוע לקבלת טיפול בבית חולים, כשמצבו בינוני עד קשה. שוטרי מרחב שרון שבמחוז מרכז הגיעו למקום, פתחו בחקירה ולפי כל ההערכות, גם כאן הרקע פלילי.

20:15, חולון

בחולון נפצע גבר באורח בינוני מיריות בשדרות קוגל בעיר. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים וולפסון. שוטרי תחנת חולון במרחב איילון הגיעו לזירה, והחלו באיסוף ממצאים וראיות.

כוחות משטרה בטמרה

18:26, נצרת

גבר כבן 45 נפצע קשה מירי בנצרת. פראמדיק מד"א בלאל עבד אלהאדי וחובש רפואת חירום במד"א אבראהים אבו ליל סיפרו: "הובילו אותנו לגבר ששכב על הרצפה לאחר שנפצע באירוע אלימות. פינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה ולא יציב, כשהוא מורדם ומונשם". במשטרה אמרו כי הרקע פלילי

18:20, טמרה