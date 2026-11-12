של גדי איזנקוט והושבע לכנסת ה-26, אמרה היום (חמישי) כי אם תוקם ממשלה עם המפלגות הערביות, הוא יעזוב את הכנסת. "אם המפלגה שלו תשב עם מפלגה ערבית, הוא עוזב את הכנסת, הוא אמר את זה", אמרה בריאיון ל"קול ברמה".

של גדי איזנקוט והושבע לכנסת ה-26, אמרה היום (חמישי) כי אם תוקם ממשלה עם המפלגות הערביות, הוא יעזוב את הכנסת. "אם המפלגה שלו תשב עם מפלגה ערבית, הוא עוזב את הכנסת, הוא אמר את זה", אמרה בריאיון ל"קול ברמה".

פרץ, שהייתה מועמדות בעבר לנשיאות, סיפרה על הלחצים שבנה נתון להם מאז שהצטרף לישר!. "הלחצים מופעלים מהיום הראשון", תיארה. "ודאי בימים האלה, לחצים מאוד מאוד גדולים. אני לא יכולה לפרט שום דבר, אבל אני יכולה להגיד שכותבים גם לי וגם לו, ופועלים בכל מיני דרכים. אני רוצה לשמור את הדברים, יום אחד הדברים יתגלו".

פרץ, שהייתה מועמדות בעבר לנשיאות, סיפרה על הלחצים שבנה נתון להם מאז שהצטרף לישר!. "הלחצים מופעלים מהיום הראשון", תיארה. "ודאי בימים האלה, לחצים מאוד מאוד גדולים. אני לא יכולה לפרט שום דבר, אבל אני יכולה להגיד שכותבים גם לי וגם לו, ופועלים בכל מיני דרכים. אני רוצה לשמור את הדברים, יום אחד הדברים יתגלו".

פרץ, שהייתה מועמדות בעבר לנשיאות, סיפרה על הלחצים שבנה נתון להם מאז שהצטרף לישר!. "הלחצים מופעלים מהיום הראשון", תיארה. "ודאי בימים האלה, לחצים מאוד מאוד גדולים. אני לא יכולה לפרט שום דבר, אבל אני יכולה להגיד שכותבים גם לי וגם לו, ופועלים בכל מיני דרכים. אני רוצה לשמור את הדברים, יום אחד הדברים יתגלו".

לדברי פרץ, "אם יעמדו שאלות יסוד קשות שיתנגשו בערכים שלו, אני מאמינה שהבן שלי אליסף יודע טוב מהי הדרך של העם שלנו. הוא גדל על ערכי הדרך הזו, ואני בטוחה מפני שהוא לא מייצג רק את עצמו, הוא גם מייצג את המשפחה שלנו".

לדברי פרץ, "אם יעמדו שאלות יסוד קשות שיתנגשו בערכים שלו, אני מאמינה שהבן שלי אליסף יודע טוב מהי הדרך של העם שלנו. הוא גדל על ערכי הדרך הזו, ואני בטוחה מפני שהוא לא מייצג רק את עצמו, הוא גם מייצג את המשפחה שלנו".

לדברי פרץ, "אם יעמדו שאלות יסוד קשות שיתנגשו בערכים שלו, אני מאמינה שהבן שלי אליסף יודע טוב מהי הדרך של העם שלנו. הוא גדל על ערכי הדרך הזו, ואני בטוחה מפני שהוא לא מייצג רק את עצמו, הוא גם מייצג את המשפחה שלנו".