פרץ, שהייתה מועמדות בעבר לנשיאות, סיפרה על הלחצים שבנה נתון להם מאז שהצטרף לישר!. "הלחצים מופעלים מהיום הראשון", תיארה. "ודאי בימים האלה, לחצים מאוד מאוד גדולים. אני לא יכולה לפרט שום דבר, אבל אני יכולה להגיד שכותבים גם לי וגם לו, ופועלים בכל מיני דרכים. אני רוצה לשמור את הדברים, יום אחד הדברים יתגלו".
לדברי פרץ, "אם יעמדו שאלות יסוד קשות שיתנגשו בערכים שלו, אני מאמינה שהבן שלי אליסף יודע טוב מהי הדרך של העם שלנו. הוא גדל על ערכי הדרך הזו, ואני בטוחה מפני שהוא לא מייצג רק את עצמו, הוא גם מייצג את המשפחה שלנו".
עם זאת, היא אמרה כי הבעיה מבחינתה היא צירוף של מפלגות ערביות לממשלה ולאו דווקא בהישענות עליהן: "גם בממשלות הקודמות, גם של ראש הממשלה ביבי נתניהו, נשענו על ערבים מבחוץ בחוקים כמו ביטוח לאומי וכדומה. אני מדברת על משהו אחר. אני מדברת על ישיבה בממשלה, עם מפלגה ערבית שתחליט בשבילי האם להגן על הבית הזה, האם לצאת לקרב, האם לתת לחיילי צה"ל את מה שצריך לתת. לא יקום ולא יהיה".
עוד אמרה פרץ: "הלחצים מופעלים מהיום הראשון. כותבים גם לי וגם לו, ופועלים בכל מיני דרכים. יום אחד הדברים יתגלו. לאו דווקא (לוחצים שיעבור - מ"א) לליכוד, שלא יצביע לממשלה שישבו בה בתמיכת מפלגות הערביות. כיוון שהוא זה שנבחר ולא אני, אני יכולה רק להגיד לך מה העמדה שלי", הבהירה מנגד.