עצרת זיכרון ל טבח 7 באוקטובר נערכה הערב (ראשון) ביער חרבות ברזל שבדרום. באירוע השתתפו תושבי קיבוצים ומושבים מהנגב המערבי ומערי הדרום, משפחות שכולות, שורדי שבי, נציגי כוחות הביטחון ועוד.

העצרת התקיימה ביער הזיכרון שהוקם על ידי קק"ל לזכר הנרצחים והנופלים בטבח ובמלחמה. במסגרת הקמת היער ניטעו עצים על ידי משפחות שכולות, ולצד כל עץ הוצב שלט זיכרון המאפשר להאזין לשיר שבחרה המשפחה לזכר יקירה.

גלריה אפשטיין בטקס: "אני לא לבד בכאב" ( צילום: זיו ברק )

אורי אפשטיין , ראש המועצה האזורית שער הנגב, אמר: "ב-7 באוקטובר לקחו ממני את בני הבכור נטע, את אמי בלהה, את גיסי אופיר, את אחייני ניצן ואת גיסי אורי. הכאב לא עובר, אבל אני לא לבד בכאב. כבר באותה שבת אמרתי לבתי: 'אנחנו בוחרים בחיים'.

"בקרוב תיזרע החיטה בשדות הנגב המערבי, אותה אדמה שספגה אש ודם ותספוג זרעים של תקווה. הילדים שיגדלו כאן יראו קהילות שחזרו הביתה, בתים שנבנים מחדש ועתיד שנבחר בחיים. שלוש שנים אחרי, אנחנו דורשים לדעת את האמת. דורשים ועדת חקירה ממלכתית. כי בלי אמת אין אחריות, בלי אחריות אין אמון, ובלי אמון אי-אפשר לבנות את הבית שלנו. נזכור, נדרוש אמת, נתקן, נזרע, נבנה ונחיה".

( צילום: זיו ברק )

( צילום: זיו ברק )

מיכל עוזיהו, ראש המועצה האזורית אשכול, הוסיפה: "בימים שבהם גורמים רבים כל כך פועלים לעוות את המציאות ולהשכיח את מה שעברנו, אנחנו מחויבים להזכיר שמה שקרה באמת. מחויבים לזכור את הנשמות הרבות שאיבדנו ביישובים שלנו ובמסיבות, ואת גבורתם של אנשי כיתות הכוננות, חיילינו, השוטרים ואנשי כוחות הביטחון.

"לצד האסון התגלתה גם גבורה במלוא תפארתה. כאן, בבית שלנו באשכול, אנו חוזים בעוצמתה הנדירה של הצמיחה והתקווה. 752 תינוקות נולדו באשכול מאז 7 באוקטובר. הקהילות חוזרות, משפחות וצעירים מצטרפים והחקלאים ממשיכים לעבוד את האדמה. המחויבות שלנו היא להבטיח לילדים מציאות אחרת. כי מה שקרה קרה באמת, והאחריות שלנו לוודא שלעולם לא יקרה בשנית. החיטה צומחת שוב כי אנו בוחרים בכך - בוחרים בחיים ובתקווה".