בני משפחה סיפרו ל-ynet כי "עמאר יצא לטיול בטורקיה יחד עם הוריו, אשתו וילדיו במטרה לבלות עמם וליהנות מזמן איכות משפחתי. אולם החופשה, שהייתה אמורה להיות מלאה בשמחה ובחוויות נעימות, הסתיימה בטרגדיה קשה. הוא יצא לנופש ושם מצא את מותו".

בני משפחה סיפרו ל-ynet כי "עמאר יצא לטיול בטורקיה יחד עם הוריו, אשתו וילדיו במטרה לבלות עמם וליהנות מזמן איכות משפחתי. אולם החופשה, שהייתה אמורה להיות מלאה בשמחה ובחוויות נעימות, הסתיימה בטרגדיה קשה. הוא יצא לנופש ושם מצא את מותו".

בני משפחה סיפרו ל-ynet כי "עמאר יצא לטיול בטורקיה יחד עם הוריו, אשתו וילדיו במטרה לבלות עמם וליהנות מזמן איכות משפחתי. אולם החופשה, שהייתה אמורה להיות מלאה בשמחה ובחוויות נעימות, הסתיימה בטרגדיה קשה. הוא יצא לנופש ושם מצא את מותו".