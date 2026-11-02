עמאר נג'ם (41), אב לחמישה מנצרת נהרג אתמול (ראשון) מפגיעת רכב במהלך טיול משפחתי בטורקיה, ובנו הפעוט בן השנה וחצי נפצע קשה. בני משפחה סיפרו כי הטרגדיה התרחשה כשנג'ם עבר במעבר חצייה והחזיק את בנו. השניים נפגעו מרכב חולף, כתוצאה מהפגיעה האב נהרג והבן אושפז במצב קשה בבית חולים מקומי.
בני משפחה סיפרו ל-ynet כי "עמאר יצא לטיול בטורקיה יחד עם הוריו, אשתו וילדיו במטרה לבלות עמם וליהנות מזמן איכות משפחתי. אולם החופשה, שהייתה אמורה להיות מלאה בשמחה ובחוויות נעימות, הסתיימה בטרגדיה קשה. הוא יצא לנופש ושם מצא את מותו".
בני המשפחה הוסיפו ש"עמאר היה מוכר כאדם בעל שם טוב, יחסי אנוש מצוינים ולב רחב. הוא היה אהוב על הסובבים אותו, צנוע, אוהב לעזור לזולת ולעשות מעשי חסד. הוא ניחן בתכונות טובות שהפכו אותו לאדם מוערך ואהוב בקרב כל מי שהכיר אותו".
כעת, בני המשפחה פונים לציבור בבקשה לסייע במאמצים להעברת גופתו של המנוח מטורקיה, כדי שיוכלו להביאו לקבורה בישראל לצד בני משפחתו ויקיריו.