"כולם מדברים על הרלוונטיות של התואר - למה צריך תואר כש-AI מנגיש לנו את כל הידע בלחיצת כפתור?"

, אמרה ד"ר מאיה לוגסי בן חמו, מנכ"לית המועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב, ב

וועידת "האנשים של המדינה"