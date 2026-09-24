בקשה לי אליכם ואליכן חבריי המחנכים, חברותיי המחנכות, אנשי הוראה יקרים. כשתחזרו מחופשת חג הסוכות, ממש כאן מעבר לפינה, מדינת ישראל כבר תהיה כולה אפופה בעשן ובאבק מערכת הבחירות. האמת – זו לא מערכת; זו מערכה של ממש. כל התותחים הכבדים נשלפים, אין גבולות. במלחמה כמו במלחמה. וכאן מגיעה הבקשה שלי. כאן מגיעה, אם תרשו לי להיות מעט קלישאתי, השליחות שלנו. כפי שאני רואה את הדברים, למחנכי הדור יש שתי משימות קשות השלובות זו בזו – ושאינן תלויות כלל בתוצאת הבחירות.

המשימה הראשונה היא קבלת תוצאות הבחירות על ידי כלל המשתתפים.

כולנו יודעים שיש מי שעובד כבר היום על בניית הקייס של שלילת הלגיטימיות של תוצאות הבחירות. רמאות, זיופים, שופטים מושחתים – הכל ייאמר. שיטת "מצליח" לערעור התוצאות תעבוד כאן שעות נוספות. המטרה ברורה – יצירת כאוס. וכאן תפקידנו עצום. ללמד כיצד עובדת השיטה מעבר להצבעה עצמה: איך מתבצעת הבקרה הטכנית, המספרית, המינהלית והשיפוטית על הבחירות. איך מערערעים, מי דן בערעור, ומדוע הוא או הם הנציגים שאכן צריכים לדון.

תרגיל בחירות של בית ספר בליך ( צילום: מוטי קמחי )

יש כאן משימה עצומה של בניית אמון במערכת שיש מי שכבר שנים עושים הכל כדי לערער על אמינותה. זה התפקיד שלנו. לתת ידע, לשאול את השאלות הנכונות, לפתח חשיבה ביקורתית, להסביר איך לצרוך את המדיה בצורה נבונה.

המשימה השנייה , שהיא למעשה העמקה של הראשונה – לגיטימציה לשותפויות פוליטיות.

כאן אולי נרגיש את שדה המוקשים שנמצא מתחת לרגלינו. איך להסביר לילד שבכנסת קול ערבי שווה לקול יהודי? שח"כ ערבי מייצג את אותו מספר קולות שמייצג ח"כ יהודי? שחבר כנסת שנבחר על ידי חרדים משתמטים שווה לחלוטין לחברת כנסת שנבחרה, לכאורה, בקולות המילואימניקים?

אנחנו יודעים מה קורה בכיתות – כל מילה נפיצה

זה יהיה קשה. זה כבר קשה. כמה שלא נדבר על החוק, ועל מגילת העצמאות ועל רוסו ועל "חביב אדם שנברא בצלם" – הקרע החברתי בעקבות ההפיכה המשטרית והמלחמה כל כך עמוק וכל כך כואב, שלכאורה המצב אבוד. אנחנו יודעים מה קורה בכיתות – כל מילה נפיצה; "האחר", כל אחר, הוא אויב מתוקף היותו אחר.

אבל בשביל זה אנחנו כאן. הלן קלר, אישה שידעה משהו על ניצחונות בקרבות אבודים, אמרה ש"התוצאה העליונה של החינוך היא הסובלנות".

גם כאן, אני מאמין, שלידע יש תפקיד חשוב. ללמד כיצד נראו ממשלות בעבר. להבין איך פועל כוח פוליטי, איך מה שקובע הוא לא זהותו של האדם, אלא ערכיו, הגמישות שלו, הכלים שדרכם הוא בוחר לקדם את האידאולוגיה שלו, וכן, לא להתבייש גם לצלול לסוגיות היסוד – גבולות המדינה, מעמדם האזרחי של כלל תושביה. ולבדוק – במה אתם, תלמידיי ותלמידותיי מאמינים? מה הצורך שלכם ברמת היומיום? מי עשה מה בקדנציות הקודמות, אם איזה שותף הייתם הולכים על המשימה הזו והזו? זה טעון. זה נפיץ. אבל זו חובתנו.

עלינו לבדוק – במה אתם, תלמידיי ותלמידותיי מאמינים? מה הצורך שלכם ברמת היומיום? מי עשה מה בקדנציות הקודמות, אם איזה שותף הייתם הולכים על המשימה הזו והזו? זה טעון. זה נפיץ. אבל זו חובתנו

לא רק המוסרית; גם על פי הוראות חוזר המנכ"ל: "מערכת החינוך שמה לה למטרה לחנך בכל עת לגיבוש תודעה פוליטית, כלומר לחשוף את כלל התלמידים למגוון של ידע, עמדות ודעות, כדי שיוכלו לפתח לעצמם תפיסת עולם והשקפה אישית, מתוך תחושת אחריות ומעורבות בנעשה במדינה ובחברה. מטרה זו מתחדדת עוד יותר ערב בחירות...".

זה אתגר עצום. בוודאי על מי שנושאים גם כך על כתפיהם כיתות צפופות, לו"ז לחוץ, ריבוי שעות פרונטליות, תנאים פיזיים וכספיים נחותים, השתלמויות ושיחות וואטאסאפ בלתי נגמרות עם תלמידים, הורים, חברי צוות אחרים וזמזום בלתי פוסק בראש של "מה שכחתי". וזה עוד לפני שמדברים על הפצע הפתוח של תלמידי העבר שלנו, שמביטים אלינו מקיר הזיכרון הבית ספרי.

אבל בשביל זה אנחנו כאן. בשביל לתת עתיד לילדים האלה, שאנחנו כל כך אוהבים, ודואגים להם. בשביל שנוכל לחיות כאן יחד גם אחרי הבחירות. כדי שהם, ודרכם ההורים והאחים הגדולים שלהם, יוכלו לחיות אחד עם השני. וזה לא תלוי בעמדה האישית של אף אחד מאיתנו, או במפלגה אליה נצביע. זו משימה לאומית שצריכה להתקיים בכל בית ספר, ובכל קהילה. את כל מה שמנהיגי הציבור שלנו שכחו לעשות – אנחנו נעשה. כי בשביל זה אנחנו כאן.