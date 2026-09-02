הסנאטור הדמוקרטי אד מרקי, מהמבקרים הבולטים של ישראל בקונגרס, ניצח בפריימריז לסנאט במסצ'וסטס והדף את חבר בית הנבחרים סת מולטון. מרקי בן ה-80, שמכהן בקונגרס זה 50 שנה, הצהיר במהלך הקמפיין כי ישראל ביצעה פשעי מלחמה בעזה, כינה את התנהלותה "זוועה מוחלטת" וקרא להפסיק את הסיוע הצבאי ואת מכירת הנשק ההתקפי למדינה. הוא גם תמך בשורת הצעות שנועדו לבלום העברת פצצות וחימושים לישראל, אף שגינה את טבח 7 באוקטובר והכיר בזכותה להגן על עצמה. הסנאטור המכהן יתמודד בנובמבר מול הרפובליקני ג'ון דיטון ונחשב למועמד המוביל במדינה הדמוקרטית.