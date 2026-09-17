במהלך היום מזג האוויר יהיה בהיר בדרך כלל והטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב האזורים. יהיה חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ, והביל לאורך החוף. באזור הכינרת, בים המלח, בבקעת הירדן ובערבה צפוי עומס חום קיצוני. מדד קרינת השמש החזוי הוא גבוה עד גבוה מאוד, והים התיכון צפוי להיות נוח עד גלי עם גלים שינועו בין 30 ל-60 ס"מ. הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 20-32, תל אביב 23-31, חיפה 23-31, צפת 21-32, קצרין 21-36, טבריה 23-36, נצרת 22-36, עפולה 21-36, בית שאן 25-39, לוד 22-33, אשדוד 23-32, עין גדי 28-38, באר שבע 21-36, מצפה רמון 23-34, אילת 30-41.