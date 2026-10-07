בית המשפט המחוזי בלוד גזר היום (רביעי) מאסר עולם על ג'ייסון עודה (34) מבת ים, שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות של ילנה גרנברג (27) מראשון לציון באוגוסט 2022 ברחובות. בגזר הדין הוזכר כי עודה רצח את גרנברג משום שהיא לא נענתה לחיזוריו. בית המשפט השית על הרוצח תשלום פיצוי מקסימלי למשפחת המנוחה בסך 258 אלף שקלים.

גלריה ילנה גרנברג ( מתוך הרשתות החברתיות )

השניים היו מיודדים ובמהלך תקופת החברות ביניהם, שנמשכה כארבע שנים, עודה ביקש מגרנברג כמה פעמים להפוך את הקשר ביניהם לזוגי. בכתב האישום צוין כי בשל סירובה של הצעירה לבקשתו של עודה, הוא החליט להמית אותה ולשרוף את גופתה.

בגזר הדין של השופטים עמי קובו, מיכאל קרשן ומרב גרינברג צוין: "הנאשם גדע באכזריות את חייה של ילנה גרנברג, צעירה בת 27 שכל עתידה לפניה. מעשה הרצח קשה וחסר רחמים - הנאשם התנפל על המנוחה ברכב ודקר אותה מעל 10 דקירות באמצעות סכין חדה שרכש והכין מבעוד מועד, עד לצאת נשמתה. לאחר מכן, הנאשם, שבגדיו ספוגים בדם המנוחה שהותז גם על כל רכבו, לא הושיט לה עזרה ואף נמנע מלנסות להצילה.

"הוא הוביל את גופתה בהתאם לתוכנית הרצח שהגה למקום מבודד, שפך עליה כמות רבה של בנזין שהכין מראש והיה כפסע מהצתת הגופה. הנאשם לא חס על המנוחה גם לאחר מותה, הוא הותירה שכובה בשטח עפר מכוסה בדמה ומלאת כוויות שנוצרו משפיכת הדלק, נטל ממנה כל אמצעי לזיהויה והעלים את חפציה האישיים שהיו כל עולמה - תיקה, מכשיר הטלפון והמחשב".

הרוצח ג'ייסון עודה ( צילום: יריב כץ )

עורכות הדין הינד נאבלסי, אפרת פאר-גרונדלנד ושחף קליינמן מפרקליטות מחוז מרכז (פלילי) שניהלו את ההליך, מסרו לאחר גזר הדין: "בית המשפט השית היום על הנאשם עונש של מאסר עולם, שהוא עונש חובה בגין רצח אכזרי ומתוכנן מראש של אישה, שכל 'חטאה' היה שסירבה לקיים עימו קשר רומנטי.

"הרשעתו וגזר דינו של הנאשם מבטאים את החומרה היתרה במעשה הרצח, ומעבירים מסר כי יש להוקיע מעשים אלו ולהגן על קדושת החיים. הפרקליטות תמשיך במאבקה הבלתי מתפשר נגד אלימות בכלל וכלפי נשים בפרט, ותפעל למיצוי הדין עם האחראים. אנו מקוות שיש בהטלת העונש והפיצוי שהוטלו על האשם, כדי להביא מעט מזור למשפחתה הכואבת של ילנה ז"ל".