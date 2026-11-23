ראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני בירך על כוונתו של האקים ג'פריס, יו”ר בית הנבחרים האמריקני המיועד, לקדם חקיקה שתטיל סנקציות על מתנחלים המעורבים באלימות נגד פלסטינים, אך הבהיר מיד כי הצעד "אינו מספיק" וקרא לדמוקרטים לפעול גם נגד הסיוע הצבאי לישראל. "זהו צעד מבורך להטיל סנקציות על מפעל ההתנחלויות שפוגע בחייהם ובפרנסתם של פלסטינים רבים", אמר. "אבל אנחנו חייבים ללכת רחוק יותר ולטפל גם בעובדה שהמדינה שלנו מימנה במיליארדי דולרים את רצח העם הישראלי בפלסטינים, תחת כמה ממשלים שונים. הגיע הזמן לשנות כיוון". ג’פריס הודיע כי בכוונתו לקדם את החוק במהלך 100 הימים הראשונים של הקונגרס החדש, שיתכנס בינואר.