הקואליציה של מפלגת השלטון ב צ'כיה צלחה בסוף השבוע את המשוכה הראשונה בפרלמנט בדרך לאישור שינויים במימון השידור הציבורי, כשברקע הביקורת שלפיה המהלך עלול לפגוע בעצמאות גופי השידור ולהכפיף אותם לגחמות הממשלה.

גלריה ראש ממשלת צ'כיה באביש. "אין שום מלחמה נגד התקשורת העצמאית" ( צילום: רויטרס/REUTERS/David W Cerny )

מפגינים מול בניין הפרלמנט בלילה שבין שישי לשבת. הפגנות נערכו בערים נוספות

ממשלתו של אנדריי באביש, מיליארדר ואיש הימין הפופוליסטי, הנתמכת בידי מפלגת הימין הקיצוני SPD, מתחה לא פעם ביקורת על האופן שבו מסוקרת מדיניותה בכלי התקשורת הציבוריים והפרטיים, והאשימה חלק מהם בהטיה נגדה. מפלגות האופוזיציה משוות את השינויים שהיא מציעה כעת לרפורמות שהנהיג ויקטור אורבן כשהיה ראש ממשלת הונגריה, רפורמות שהיטיבו דרמטית עם כלי תקשורת שתמכו בממשלתו, ושלפי מתנגדי אורבן הפכו למעשה את רוב אמצעי השידור בהונגריה לשופרותיו , תוך הכפשת האופוזיציה והדרתה מהמרחב התקשורתי.

במסגרת השינויים שמקדמת כעת ממשלת צ'כיה אמורה להיות מבוטלת אגרת השידור החודשית למשק בית, אגרה העומדת על 205 קרונות (9.45 דולר). לטענת הממשלה הצעד נועד להפחית את הוצאות הצרכנים, והמימון לשידורים יגיע במקום זאת מתקציב המדינה. ההצעה צפויה לקצץ את המימון לטלוויזיה הצ'כית ולרדיו הצ'כי בכ-15%, ייתכן שכבר בשנה הבאה.

המבקרים טוענים כי השינויים יחלישו את גופי השידור ויהפכו אותם לפגיעים יותר ללחצים פוליטיים, ומי שמרחיקים לכת אף טוענים כי הדבר יגרום לתאגיד השידור הציבורי ČT ולתחנת הרדיו הציבורית ČRo להיות תלויים בממשלה, ויהפוך אותם למעשה לשופרותיה. הטלוויזיה הצ'כית היא גוף השידור הנצפה ביותר במדינה בקרב קבוצות הגיל העיקריות, ולפי סקר של מכון רויטרס כלי התקשורת הציבוריים נמנים עם מקורות החדשות הנתפסים כאמינים ביותר במדינה.

ר"מ הונגריה לשעבר ויקטור אורבן. השיג שליטה מעשית ברוב כלי התקשורת בארצו ( צילום: Petr David Josek/AP )

זעמה של האופוזיציה התעורר בסוף השבוע גם בשל הדרך שבה קודמה הצעת החוק. בפרלמנט הצ'כי רשאים ראשי מפלגות ונבחרים נוספים בעלי זכות דיבור מועדפת לנאום ללא הגבלת זמן, ולכן נאומי מרתון (פיליבסטר) הם כלי מקובל בידי האופוזיציה לעיכוב חקיקה. מפלגות האופוזיציה כבר הודיעו שישתמשו בכלי הזה כדי לבלום את ביטול האגרה. החוק אמנם הופיע בתוכנית הממשלה, אך לא היה ברור אם יעלה לדיון כבר בימים הקרובים או רק בתחילת נובמבר. ביום שישי בבוקר הוקדם לפתע החוק הנדון לראש סדר היום, וכך נותר לאופוזיציה זמן מועט להיערך לחסימה שאיימה בה.

במקביל אישר הרוב הקואליציוני קיום ישיבות בלילה ובשבת, כדי שהדיון יוכל להימשך עד שהחסימה תישבר, ויו"ר הפרלמנט טומיו אוקמורה ממפלגת SPD קבע את ההצבעה לשבת בשעה 04:36 לפנות בוקר. באופוזיציה ראו בכך מארב שנועד לתפוס אותה לא מוכנה ולעקוף את הפיליבסטר, כמו גם ניסיון להעביר את החוק בשעה שעיני הציבור עצומות. כשהגיעה השעה שנקבעה הצביע הרוב הקואליציוני בעד הצעת החוק, וכעת הוא יעבור לדיון נוסף בוועדות. לאחר ההצבעה התלוננו פוליטיקאים מהאופוזיציה כי בישיבת הלילה "הפרה קואליציית השלטון כל עיקרון דמוקרטי".

מפגינים מנסים לפרוץ לבניין הפרלמנט בסוף השבוע. הם נחסמו

הרפורמה המתוכננת עוררה שורה של הפגנות בפראג ובערים צ'כיות נוספות. כמה מאות מפגינים התאספו בלילה שבין שישי לשבת מחוץ לבניין הפרלמנט, וחלקם נשארו שם לאורך הלילה. כלי תקשורת מקומיים דיווחו כי כמה בני אדם גם ניסו ללא הצלחה לפרוץ לבניין. תנועת המחאה "מיליון רגעים למען הדמוקרטיה" מתכננת הפגנה גדולה להיום, ועיתונאים ועובדים נוספים בגופי השידור הכריזו על שביתה ב-3 בנובמבר.

הצעת החוק וחקיקת הבזק שבה היא מקודמת עוררו ביקורת גם מצד גופי השידור, ארגוני עיתונאים בינלאומיים ומוסדות שונים, בהם אוניברסיטאות והכנסייה הקתולית. "הצעת החוק מנוגדת לחוק חופש התקשורת האירופי (EMFA), המחייב מימון הולם, יציב וניתן לחיזוי עבור גופי שידור ציבוריים", מסרה הפדרציה האירופית של העיתונאים בהודעה מטעמה.