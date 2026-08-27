כלי תקשורת באיטליה מפרסמים ביממה האחרונה תיעוד דרמטי של כלי טיס דו-מושבי מסוג אוטוג'ירו טס בשמי אגם פסטורלי בצפון המדינה, ולפתע פוגע בכבלי רכבל, עולה באש – ומתרסק לקרקע. שני הנוסעים שהיו בתוכו, אלסנדרו מוסקינלי (62) שהטיס את כלי הטיס, ובת זוגו של אחיו, אנטונלה פליארני (63), נהרגו במקום.
האירוע התרחש אתמול בעמק אנטרונה שבאזור פיימונטה, קרוב לגבול עם שווייץ, סמוך לשעה 11:10. האוטוג'ירו – כלי טיס דמוי מסוק ובעל רוטור עליון שאינו מונע ישירות על-ידי מנוע – היה בעיצומה של טיסת סיור ונוף, כשאחיו של מוסקינלי, בן זוגה של פליארני, ממתין להם על הקרקע – ונאלץ לצפות ישירות באסון. הוא עצמו לקה בהלם ונזקק לטיפול רפואי.
לפי התיעוד בסרטון מההתרסקות, כשהאוטוג'ירו הגיע למרחק של מטרים ספורים מסכר קמפליצ'ולי, מאגר מים מלאכותי בגובה 1,360 מטרים מעל פני הים, הוא פגע לפתע בכבלים של רכבל שמשמש חברת אנרגיה מקומית ואינו פתוח לציבור. כלי הטיס נראה עולה מיד באש ומתרסק לקרקע באזור תלול במורד הסכר.
ראש העיר אנטרונה סקיארנקו, פרנקו בורסוטי, סיפר לתקשורת האיטלקית כי ראה בעצמו את המתרחש ממרפסת ביתו: "כלי הטיס היה בטיסה, ואז ראיתי כדור אש. אין ספק שהוא עלה באש כשהוא פגע בכבלי הרכבל". לא ברור כיצד הטייס מוסקינלי לא הבחין בכבלים. לדברי בורסוטי, הרכבל נמצא שם כבר 60 שנה, ולא ייתכן שהוא לא מסומן במפות הטיסה. ראש העיר ציין כי אזור ההתרסקות נכלל בתחומי הפארק הלאומי של עמק אנטרונה העילי, שמורת טבע שבה הטיסה אסורה בדרך כלל. לדבריו, נראה גם שלא הוגשו בקשות לקבלת אישורי טיסה.
לפי הדיווחים אלסנדרו מוסקינלי היה טייס מנוסה וחבר באגודת מנחת המטוסים "קרוצ'ה אלטה". הוא טיפח את תשוקתו לטיסה ולעיתים קרובות לקח חברים ובני משפחה לטיסות סיור ונוף מעל האגמים וההרים באזור.