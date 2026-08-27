האירוע התרחש אתמול בעמק אנטרונה שבאזור פיימונטה, קרוב לגבול עם שווייץ, סמוך לשעה 11:10. האוטוג'ירו – כלי טיס דמוי מסוק ובעל רוטור עליון שאינו מונע ישירות על-ידי מנוע – היה בעיצומה של טיסת סיור ונוף, כשאחיו של מוסקינלי, בן זוגה של פליארני, ממתין להם על הקרקע – ונאלץ לצפות ישירות באסון. הוא עצמו לקה בהלם ונזקק לטיפול רפואי.

האירוע התרחש אתמול בעמק אנטרונה שבאזור פיימונטה, קרוב לגבול עם שווייץ, סמוך לשעה 11:10. האוטוג'ירו – כלי טיס דמוי מסוק ובעל רוטור עליון שאינו מונע ישירות על-ידי מנוע – היה בעיצומה של טיסת סיור ונוף, כשאחיו של מוסקינלי, בן זוגה של פליארני, ממתין להם על הקרקע – ונאלץ לצפות ישירות באסון. הוא עצמו לקה בהלם ונזקק לטיפול רפואי.

האירוע התרחש אתמול בעמק אנטרונה שבאזור פיימונטה, קרוב לגבול עם שווייץ, סמוך לשעה 11:10. האוטוג'ירו – כלי טיס דמוי מסוק ובעל רוטור עליון שאינו מונע ישירות על-ידי מנוע – היה בעיצומה של טיסת סיור ונוף, כשאחיו של מוסקינלי, בן זוגה של פליארני, ממתין להם על הקרקע – ונאלץ לצפות ישירות באסון. הוא עצמו לקה בהלם ונזקק לטיפול רפואי.

לפי התיעוד בסרטון מההתרסקות, כשהאוטוג'ירו הגיע למרחק של מטרים ספורים מסכר קמפליצ'ולי, מאגר מים מלאכותי בגובה 1,360 מטרים מעל פני הים, הוא פגע לפתע בכבלים של רכבל שמשמש חברת אנרגיה מקומית ואינו פתוח לציבור. כלי הטיס נראה עולה מיד באש ומתרסק לקרקע באזור תלול במורד הסכר.

לפי התיעוד בסרטון מההתרסקות, כשהאוטוג'ירו הגיע למרחק של מטרים ספורים מסכר קמפליצ'ולי, מאגר מים מלאכותי בגובה 1,360 מטרים מעל פני הים, הוא פגע לפתע בכבלים של רכבל שמשמש חברת אנרגיה מקומית ואינו פתוח לציבור. כלי הטיס נראה עולה מיד באש ומתרסק לקרקע באזור תלול במורד הסכר.

לפי התיעוד בסרטון מההתרסקות, כשהאוטוג'ירו הגיע למרחק של מטרים ספורים מסכר קמפליצ'ולי, מאגר מים מלאכותי בגובה 1,360 מטרים מעל פני הים, הוא פגע לפתע בכבלים של רכבל שמשמש חברת אנרגיה מקומית ואינו פתוח לציבור. כלי הטיס נראה עולה מיד באש ומתרסק לקרקע באזור תלול במורד הסכר.