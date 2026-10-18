במחאה על מעצר עריקים, עשרות חרדים חוסמים הבוקר (ראשון) את כביש 4 באזור מחלף יבנה. המחאה תוכננה זמן קצר לפני כן, ולאחר התארגנות מהירה הגיעו המוחים לכביש המרכזי. בעקבות המחאה, שבמהלכה צעקו המוחים "נמות ולא נתגייס", נוצרו באזור עומסי תנועה כבדים. כמה נהגים התעמתו עם החוסמים. מהמשטרה נמסר: "ציבור הנהגים מתבקש להימנע מהגעה לאזור, להשתמש בדרכים חלופיות באמצעות יישומוני הניווט ולהישמע להוראות השוטרים המוצבים במקום".
החוסמים משתייכים לקבוצת "הרצפ"ניקים", תלמידי הרב צבי פרידמן מהפלג הירושלמי. ההערכות היו שהחסימות יחלו בשעות אחר הצהריים, אך הבוקר הוחלט לחסום את הכביש במפתיע.
החסימות הן במחאה על מעצרם בראשון לציון של שני עריקים, ידידיה מזרחי ויונתן מוסטקיס, שנשפטו ל-20 ימי מאסר בכלא הצבאי. לדברי המפגינים הם נעצרו במרחב שפלה, שמנע מהם להתקשר למוקד צבע שחור בזמן המעצר.
ההפגנות האחרונות של חלקים בציבור החרדי קשורות בעיקר למחלוקת סביב גיוס בני ישיבות לצה״ל ולדרישה לשמר את מעמדם של תלמידי הישיבות הפטורים משירות צבאי. המחלוקת התחדדה על רקע פסיקות בג״ץ והיעדר הסדר חוקי כולל לפטור מגיוס, והובילה למחאות של קבוצות חרדיות שונות, החולקות על מדיניות הממשלה ועל האפשרות של גיוס תלמידי ישיבות. מנגד, תומכי הגיוס מדגישים את עקרון השוויון בנטל ואת צורכי כוח האדם של צה״ל, במיוחד על רקע המלחמה והעומס על חיילי המילואים.
בימים האחרונים התחדשו ההפגנות בעקבות מעצרי תלמידי ישיבות ועריקים חרדים. ב־8 באוקטובר הפגינו מאות חרדים בירושלים ובאזור בני ברק, חסמו כבישים מרכזיים והתעמתו עם כוחות המשטרה. בהמשך דווח גם על ניסיונות של מפגינים למנוע מעצרים ולפרוץ למבנה בבסיס צבאי שבו משרתים חיילים במסלול חרדי. האירועים ממחישים את החרפת המתח בין חלקים בציבור החרדי לבין רשויות הצבא והאכיפה, על-רקע המחלוקת המתמשכת סביב חובת הגיוס והשמירה על אורח החיים החרדי.