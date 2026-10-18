במחאה על מעצר עריקים, עשרות חרדים חוסמים הבוקר (ראשון) את כביש 4 באזור מחלף יבנה. המחאה תוכננה זמן קצר לפני כן, ולאחר התארגנות מהירה הגיעו המוחים לכביש המרכזי. בעקבות המחאה, שבמהלכה צעקו המוחים "נמות ולא נתגייס", נוצרו באזור עומסי תנועה כבדים. כמה נהגים התעמתו עם החוסמים. מהמשטרה נמסר: "ציבור הנהגים מתבקש להימנע מהגעה לאזור, להשתמש בדרכים חלופיות באמצעות יישומוני הניווט ולהישמע להוראות השוטרים המוצבים במקום".

במחאה על מעצר עריקים, עשרות חרדים חוסמים הבוקר (ראשון) את כביש 4 באזור מחלף יבנה. המחאה תוכננה זמן קצר לפני כן, ולאחר התארגנות מהירה הגיעו המוחים לכביש המרכזי. בעקבות המחאה, שבמהלכה צעקו המוחים "נמות ולא נתגייס", נוצרו באזור עומסי תנועה כבדים. כמה נהגים התעמתו עם החוסמים. מהמשטרה נמסר: "ציבור הנהגים מתבקש להימנע מהגעה לאזור, להשתמש בדרכים חלופיות באמצעות יישומוני הניווט ולהישמע להוראות השוטרים המוצבים במקום".

במחאה על מעצר עריקים, עשרות חרדים חוסמים הבוקר (ראשון) את כביש 4 באזור מחלף יבנה. המחאה תוכננה זמן קצר לפני כן, ולאחר התארגנות מהירה הגיעו המוחים לכביש המרכזי. בעקבות המחאה, שבמהלכה צעקו המוחים "נמות ולא נתגייס", נוצרו באזור עומסי תנועה כבדים. כמה נהגים התעמתו עם החוסמים. מהמשטרה נמסר: "ציבור הנהגים מתבקש להימנע מהגעה לאזור, להשתמש בדרכים חלופיות באמצעות יישומוני הניווט ולהישמע להוראות השוטרים המוצבים במקום".

החסימות הן במחאה על מעצרם בראשון לציון של שני עריקים, ידידיה מזרחי ויונתן מוסטקיס, שנשפטו ל-20 ימי מאסר בכלא הצבאי. לדברי המפגינים הם נעצרו במרחב שפלה, שמנע מהם להתקשר למוקד צבע שחור בזמן המעצר.

החסימות הן במחאה על מעצרם בראשון לציון של שני עריקים, ידידיה מזרחי ויונתן מוסטקיס, שנשפטו ל-20 ימי מאסר בכלא הצבאי. לדברי המפגינים הם נעצרו במרחב שפלה, שמנע מהם להתקשר למוקד צבע שחור בזמן המעצר.

החסימות הן במחאה על מעצרם בראשון לציון של שני עריקים, ידידיה מזרחי ויונתן מוסטקיס, שנשפטו ל-20 ימי מאסר בכלא הצבאי. לדברי המפגינים הם נעצרו במרחב שפלה, שמנע מהם להתקשר למוקד צבע שחור בזמן המעצר.