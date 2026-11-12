יותר משבועיים אחרי הבחירות, פגישה בין ראש הממשלה למבקש להחליפו: ראש הממשלה בנימין נתניהו ויו"ר ישר! ח"כ גדי איזנקוט פרסמו בצהריים (חמישי) הודעה משותפת שבה צוין כי השניים ייפגשו במהלך היום. בהודעה נאמר כי הפגישה בלשכת ראש הממשלה בירושלים תעסוק ב"עדכון מדיני-ביטחוני", וישתתף בה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה אלוף גיא מרקיזנו.

נתניהו ואיזנקוט ( צילום: Amir Levy/Getty Images )

מוקדם יותר היום פורסם כי איזנקוט יקבל תדרוך ביטחוני מהמזכיר הצבאי של ראש הממשלה, בעקבות פנייתו ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה בדרישה לחייב את נתניהו לעשות זאת. בדיווח נמסר כי יו"ר ישר! יתודרך במשרדו ברמת השרון. ואולם, בסופו של דבר פגישת מרקיזנו-איזקוט בוטלה, והוחלט כאמור לקיים את העדכון המדיני-ביטחוני בלשכת נתניהו ובהשתתפותו.

איזנקוט ביקש את התערבות היועצת המשפטית לממשלה בנושא, מאחר שתפקיד יו"ר האופוזיציה עדיין לא מאויש מאז השבעת הכנסת החדשה. בפנייתו אתמול לבהרב-מיארה כתב איזנקוט: "הפעלה של כוחות הביטחון ללא איום ישיר ומיידי שאינו סובל דיחוי, עלולה להוביל להשלכות הרסניות על הדמוקרטיה הישראלית ועל אמון האזרחים במוסדות השלטון". נתניהו מצידו טען כי דבריו של איזנקוט "חסרי אחריות", והוסיף: "במקום לזרוע פחד ופירוד, יש לנהוג באחריות".

נתניהו: אנחנו עומדים בפני רגעי מבחן אני לא יכול לספר על מה שאני יודע





מאז היוודע תוצאות הבחירות לכנסת ה-26 וביתר שאת מאז שאיזנקוט קיבל מהנשיא את המנדט להרכיב את הממשלה, התנהלו בין יו"ר ישר! לנתניהו מתקפות הדדיות. איזנקוט מותקף בעיקר על-רקע שיתוף הפעולה עם המפלגות הערביות רע"ם והרשימה המשותפת. נתניהו סופג ביקורת קשה בטענה שהוא ממשיך לפלג את הציבור הישראלי ולהסית נגד נציגי החברה הערבית.

ביום שלישי, מיד לאחר השבעת הכנסת החדשה, נתניהו תקף בחריפות את גוש השינוי לנוכח האפשרות להקים ממשלה שנשענת על המפלגות הערביות, לצד קריאה להקמת ממשלת אחדות. "אתם שרוצים להקים ממשלה עם תומכי הטרור ממשלה לא מבינים מה הם באמת רוצים להשיג", אמר נתניהו בנאום שהיה רחוק מלהיות ממלכתי באולם שאגאל במשכן הכנסת.

מיד לאחר הנאום שעורר סערה חשפה מפלגת ישר! כי לנוכח דבריו של נתניהו בוטלה פגישת משא ומתן עם הליכוד. "על רקע נאום הפילוג של ראש הממשלה היוצא וביזוי טקס השבעת הכנסת ואיתה מה שעוד נותר מהממלכתיות תחת שלטון נתניהו, הנחה יו"ר ישר! גדי איזנקוט, לבטל את פגישת המשא ומתן שתוכננה עם נציגי הליכוד", נכתב בהודעת המפלגה.

בפתח ההודעה נכתב כי "בעקבות פניית ישר! לכלל סיעות הבית, לנהל משא ומתן כן ואמיתי על בסיס ארבעת העקרונות שהציבה ישר! להקמת הממשלה, נקבעה פגישת משא ומתן בין צוות ישר! לצוות הליכוד. אחדות היא ערך חשוב לישראל, הסולידריות הישראלית היא רכיב בביטחון הלאומי של ישראל ולטובתם נמשיך לפעול. ראש הממשלה היוצא השתלח באזרחי ישראל במה שהפך תזכורת עצובה נוספת, למי שהיה זקוק לעוד הוכחה: נתניהו לא רוצה אחדות. כתמיד, בבחירה בין גודל השעה וחוסנה של החברה הישראלית ובין שרידותו הפוליטית- יבחר תמיד נתניהו בעצמו. בכל מחיר".

הטלת המנדט על איזנקוט ( צילום: שלו שלום )





על-רקע חילופי ההאשמות בין איזנקוט לנתניהו, גורמים בכירים בגוש השינוי מאשימים כי ראש הממשלה דוחף למבצע חד-צדדי של ישראל נגד איראן - בלי גיבוי אמריקני - אך נתקל בהתנגדות של הרמטכ"ל אייל זמיר ובכירים במערכת הביטחון. בכיר בגוש השינוי אף האשים את נתניהו בכך ש"ירד מהפסים" ומנסה בכל מחיר לגרור את ישראל למלחמה, שמטרתה "לשרוף" את ימי המנדט שקיבל איזנקוט להרכבת ממשלה.

לנוכח השבעת הכנסת החדשה, נתניהו מוגדר כעת כראש ממשלת מעבר, ורבים תוהים אם הוא רשאי להוביל את ישראל למערכה רחבה באיראן. נקודת המוצא לתשובה לכך נעוצה בסעיף 40 לחוק יסוד: הממשלה, הקובע כי יציאה למלחמה או פעולה צבאית משמעותית, העלולה להוביל למלחמה בהסתברות קרובה לוודאי, מחייבת החלטה של הממשלה או של הקבינט. הסעיף אינו מבחין בין ממשלה רגילה לממשלת מעבר, וכך גם הניסיון בפועל.

הקבינט המדיני-ביטחוני צפוי להתכנס ביום ראשון הקרוב - יותר מחודש וחצי אחרי הישיבה הקודמת שלו. ההחלטה האחרונה שקיבל הקבינט הייתה להגביר את המוכנות לקראת תרחישים שונים באיראן, לרבות תקיפה ישראלית, מכת פתע איראנית ואפשרויות דומות. כעת, הקבינט עשוי לאשר פעולה נגד האיראנים, שאותה הוא יכול להגדיר כמלחמה או כ"מבצע".

בשבועות האחרונים דן נתניהו עם ראשי מערכת הביטחון בביצוע פעולות כאלה ואחרות נגד הרפובליקה האיסלאמית, פעולות שעלולות היו לגרור תגובה איראנית קשה. לפי דיווחים, הרמטכ"ל זמיר נעמד על הרגליים האחוריות והתנגד לכך בעיתוי הרגיש של טרום הבחירות.

ליברמן ממתין לאייש את ראשות ועדת החוץ והביטחון

בתוך כך, ועל-רקע האפשרות להצתת זירת לחימה באיראן, במערכת הפוליטית מתנהל עימות חריף בנוגע לכינוס ועדת החוץ והביטחון. אישור הקמת הוועדה הזמנית אמנם התקבל ביום רביעי, אך היא לא תתכנס לפחות עד יום שני הקרוב - בעקבות תנאי שהציב הליכוד להשלמת ההליך. מינויו של יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן לראשות הוועדה טרם הושלם באופן רשמי, ובינתיים גם יתר ועדות הכנסת החדשות לא יחלו בעבודתן.

העיכוב נוצר לאחר שגוש השינוי ביקש להפסיק את דיוני המליאה כדי לכנס את הוועדה המסדרת ולאשר את יושבי ראש הוועדות החדשות. בגוש נתניהו נענו לבקשה, אך לאחר ישיבת הוועדה המסדרת נדרש כינוס נוסף של מליאת הכנסת, לצורך הודעה רשמית על בחירת יושבי הראש כפי שקובע תקנון הכנסת.

ליברמן עצמו אמר היום: "אני מזהיר, ממשלת מעבר אינה רשאית לקבל החלטות העלולות לגרור את ישראל למלחמה ללא פיקוח פרלמנטרי, וללא הסכמה מלאה של כל גורמי הביטחון. אני מדגיש, כל גורמי הביטחון".

בשלב זה, הבהירו בליכוד כי יסכימו לכינוס המליאה, שעל סדר יומה אחראי יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, רק בתנאי שהוועדות החדשות לא יתכנסו לפני יום שני. משמעות ההסכמה היא עיכוב בתחילת עבודתן של כלל הוועדות החדשות, ובהן ועדת החוץ והביטחון. אף שהקמת הוועדה כבר אושרה, העיכוב בהשלמת ההליך ובכינוסה מונע ממנה בשלב זה להתחיל בדיוניה.