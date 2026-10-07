בפוסט לציון שלוש שנים ל טבח 7 באוקטובר , ראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני כותב היום (רביעי) כי "הסבל לא החל באותו יום" - ומאשים את ישראל ב"רצח עם הרסני" וב"אפרטהייד". בתחילת הפוסט כתב ממדאני כי "היום הזה כואב באופן עמוק עבור ניו יורקים רבים כל כך. הוא מציין שלוש שנים מאז פשעי המלחמה המזוויעים של 7 באוקטובר. באותו יום, חמאס הרג יותר מ-1,100 ישראלים וחטף 251 נוספים. אנו מתאבלים לצד חברינו ושכנינו הרבים שעדיין נושאים את האובדן הבלתי נתפס הזה".

אבל ממדאני מוסיף מיד לאחר מכן כי "הסבל לא החל ולא הסתיים באותו יום. במקום זאת, הוא נמשך דרך רצח העם ההרסני והמתמשך של הממשלה הישראלית בעזה, שהרגה יותר מ-74,000 פלסטינים - כולל יותר מ-21,000 ילדים. אפילו מאז מה שמכונה הפסקת האש, נהרגו יותר מ-1,400 פלסטינים. הסבל הזה התעצם עם כל פצצה ישראלית שהוטלה על אמבולנסים שהמתינו מחוץ לבתי חולים, כל תקיפת כטב"ם שכוונה נגד בניין מגורים או עיתונאי, וכל משלוח של סיוע במזון שהוחזר במעבר גבול".

גלריה ממדאני: "שלוש שנים לאחר מכן, עלינו לסרב לקבל עולם שבו הכיבוש והאפרטהייד נמשכים" ( צילום: Brendan McDermid/Reuters )

"ניו יורקים רבים מתמודדים עם האבל הבלתי נסבל הזה, ואנו מתאבלים לצדם - כל זאת כשאנו יודעים שכספי המסים שלנו מממנים את פשעי המלחמה הללו", האשים ראש העיר ניו יורק את ההנהגה האמריקנית. "שלוש שנים לאחר מכן, עלינו לסרב לקבל עולם שבו הכיבוש והאפרטהייד נמשכים, שבו פשעי מלחמה נענים בפטור מעונש, והממשל הפדרלי שלנו ממשיך בשותפותו לפשע בכל משלוח נשק. כדי לכבד את המתים, עלינו להילחם למען עולם שבו כל אדם יוכל לחיות בחופש, בביטחון ובכבוד".

גם בשנה שעברה ממדאני פרסם הצהרה דומה , אז פתח בקביעה שחמאס ביצע "פשע מלחמה מחריד", הזכיר את ההרוגים ואמר שהוא מתפלל לשובם של החטופים. בהמשך עבר לדבר על עזה, האשים את נתניהו וממשלת ישראל ב"מלחמה רצחנית" שאותה הגדיר כרצח עם, ציין יותר מ-67 אלף הרוגים, והאשים את הממשל האמריקני בשותפות. הוא סיים אז בקריאה לסיום "הכיבוש והאפרטהייד".

הפוסט המלא של ממדאני ( צילום: מתוך חשבון ה-X של ממדאני )

במקביל, מושלת מדינת ניו יורק קת'י הוקול, פרסמה פוסט משלה על יום הזיכרון לאסון, וכתבה: "קשה לתפוס שעברו שלוש שנים מאז טבח 7 באוקטובר של חמאס. שלוש שנים מאז היום הקטלני ביותר עבור העם היהודי מאז השואה. הכאב של היום הקשה ההוא לא נחלש. אך גם לא העוצמה, העמידות והתקווה של העם. היום, אנו זוכרים את החיים החפים מפשע שנקטפו, עומדים לצד השורדים והמשפחות שהשתנו לעד, ומתפללים לשלום מתמשך".

הליגה נגד השמצה הגיבה פנתה לממדאני: "ראש העיר ניו יורק, אפילו פעם אחת אינך אומר 'יהודים'. ב-7 באוקטובר מחבלי חמאס ושותפיהם רצחו אזרחים, ביצעו אלימות מינית, השחיתו גופות ולקחו בני ערובה. אתה מנצל יום שנועד לאבל על הטבח הקטלני ביותר ביהודים מאז השואה כדי למחזר את מסרי האנטי-ציונות הרגילים שלך. העיר שבה נמצאת האוכלוסייה היהודית הגדולה ביותר מחוץ לישראל ראויה לראש עיר שיודע לכבד את המתים בלי לנצל אותם".

גם ושגריר ישראל באו"ם דני דנון תקף: "ממדאניזם - ניסיון לחטוף את יום הזיכרון ל-7 באוקטובר ולהפוך אותו לעוד יום של תעמולה נגד ישראל. זה כמו להפוך את יום הזיכרון ל-11 בספטמבר ליום אבל על מחבלי אל-קאעידה. לא ניתן לזה לקרות. נזכור את הנרצחים, נזכור מה קרה ולא נשכח מי עמד מאחורי הטבח".

הערב ישתתף ממדאני בעצרת לציון שלוש שנים לטבח. העצרת, שתתקיים ביוניון סקוור בארגון קבוצת "ישראלים למען שלום", מוגדרת כערב של "התייחדות ואבל שקטים" לזכר הנרצחים ב-2023 ו"השלכותיו העקובות מדם" של אותו יום. במקביל לטקס, ארגונים פרו-פלסטיניים מקיימים שביתות בקמפוסים ועצרת מחאה מחוץ לבניין העירייה, כשהם מאשימים את ראש העיר ב"בגידה בערכיו" וב"כניעה ללחץ ציוני".

אירועי הזיכרון בעיר - וההפגנות בלונדון

מיד לאחר עצרת הזיכרון ימשיך ממדאני לפגישה מתוכננת עם "תושבים פלסטינים של העיר", בצעד המסתמן כניסיון לתמרן בין הקהילות המקוטבות ולהרגיע את הרוחות ביום הטעון. זאת השנה השנייה בה ממדאני משתתף בטקס. אשתקד עשה זאת כשהיה מועמד לראשות העיר, והשתתף לצד מבקר העירייה דאז, היהודי בראד לנדר. בהודעתו הראשונה לאחר הטבח ב-2023 ממדאני כזכור נמנע מלגנות את חמאס והתמקד בתגובת ישראל. בהמשך גינה הרג אזרחים, ולאחר מכן גינה במפורש את חמאס וכינה את מתקפת 7 באוקטובר "פשע מלחמה מחריד".

הפגנה פרו-פלסטינית בלונדון - ב-7 באוקטובר ( צילום: JUSTIN TALLIS / AFP )

ברחבי ניו יורק מתקיימים היום גם שורה של אירועי זיכרון לציון שלוש שנים לטבח. במרכז הקהילתי היהודי מרלין מאיירסון במנהטן הוכרז על "יום של זיכרון, מוזיקה וקהילה", ובמקום מוצגת תערוכת רישומים של האמן הישראלי זאב אנגלמאיר.

הפדרציה היהודית של ניו יורק השיקה במוזיאון למורשת יהודית את "Rooted", מיצב ציבורי המורכב מאלפי דיסקיות וסיכות שנשאו לאורך המלחמה קריאות להשבת החטופים. ב-92NY באפר איסט סייד מתקיים מפגש בין יונתן דקל-חן, אביו של שורד השבי שגיא דקל-חן , לאב הפלסטיני ג'אסר אבו מוסא. את השיחה מנחה פרופסור קלייר שיפמן, שכיהנה כנשיאה בפועל של אוניברסיטת קולומביה.

גם בקהילות ובמוסדות יהודיים נוספים בעיר נערכים אירועים. שורד השבי עומר שם טוב צפוי לנאום הערב בטקס הזיכרון של ישיבה יוניברסיטי, ובמרכז היהודי בפארק סלופ שבברוקלין תישמע עדותו של עתיר ויניקוב, ניצול הטבח במסיבת נובה.

בתוך כך, מוקדם יותר הפגינו רעולי פנים מול מטה הקהילה היהודית בלונדון. המפגינים, שעטו דגלי איראן ופלסטין, הגיעו למשרדי "ועד שליחי הקהילה" בקמדן שעות לפני אירוע הזיכרון המרכזי לאסון. הם קראו "תפסיקו לרצוח תינוקות" ונשאו שלטים המאשימים את הארגון בהכחשת רצח עם.