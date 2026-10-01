אחרי שנציגי הצבא צפו בסרט נז"א (נזק אגבי), דובר צה"ל מסר כי הוא "מציג תמונה מעוותת, מטעה ולא-מציאותית של תהליך תכנון ותקיפת המטרות. הנרטיב של הסרט מבוסס על טעויות עובדתיות מהותיות, הנובעות מהצגה מסולפת ומניפולטיבית". עוד נמסר כי "צה"ל מעולם לא תכנן, אישר או ביצע תקיפה כלשהי בעזה שבה היה צפוי כי ייהרגו 500 אזרחים או מספר המתקרב לכך. בינה מלאכותית מעולם לא בחרה באופן עצמאי מטרות לתקיפה. אילו יוצרי הסרט היו מקיימים בתום לב תהליכי אימות ובדיקת עובדות והצלבת מקורות כמקובל, הם היו יכולים לזהות את הטעויות המהותיות המוצגות בסרט".