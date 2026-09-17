לוין הודה בעובדות כתב האישום המתוקן במסגרת הסדר טיעון שלא כלל הסכמה בין הצדדים בנוגע לעונש. במסגרת ההסדר התחייב להפקיד לפני הטיעונים לעונש 750 אלף שקלים כפיצוי לנפגעות. בנוסף התחייב להודיע למשרד הבריאות כי לא יעסוק עוד ברפואה ולבקש לבטל לצמיתות את רישיון הרפואה שלו.