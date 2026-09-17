בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר שש שנות מאסר על פרופ' אריה לוין, גסטרואנטרולוג ילדים ולשעבר מנהל יחידה בבית החולים וולפסון, שהורשע בעבירות מין חמורות שכוללות אונס, מעשה מגונה וכן בשימוש לרעה בכוח המשרה. הפרקליטות ביקשה לגזור עליו 13 שנות מאסר.
לוין הודה בעובדות כתב האישום המתוקן במסגרת הסדר טיעון שלא כלל הסכמה בין הצדדים בנוגע לעונש. במסגרת ההסדר התחייב להפקיד לפני הטיעונים לעונש 750 אלף שקלים כפיצוי לנפגעות. בנוסף התחייב להודיע למשרד הבריאות כי לא יעסוק עוד ברפואה ולבקש לבטל לצמיתות את רישיון הרפואה שלו.
על פי כתב האישום המתוקן, לוין הוא מומחה בגסטרואנטרולוגיית ילדים משנת 1998 ומשנת 2003 ניהל את היחידה לגסטרואנטרולוגיה ותזונה לילדים בבית החולים וולפסון. במקביל לעבודתו בבית החולים טיפל גם במרפאות פרטיות.
באחד האישומים הורשע לוין באונס אימו של קטין שהיה מטופל שלו. על פי כתב האישום, בשנת 2013 הגיעה האם למשרדו בבית החולים וולפסון כדי לאסוף מסמכים רפואיים של בנה. במהלך המפגש ביצע בה לוין מעשה ללא הסכמתה החופשית, ובגינו הורשע בעבירת אינוס.
אישום נוסף עסק במטופלת שסבלה מקוליטיס וטופלה על ידי לוין בתקופות שונות. במסגרת כתב האישום תוארו מספר אירועים בשנים 2017 ו-2018 שבהם ביצע בה מעשים מגונים במהלך או בסמוך לטיפולים רפואיים. לוין הורשע בגין אישום זה בארבע עבירות של מעשה מגונה.
באישום אחר הורשע לוין במעשה מגונה במטופלת שהגיעה במרץ 2021 לבית החולים וולפסון בליווי אמה לצורך בדיקה רפואית. לפי כתב האישום, המעשה בוצע לאחר הבדיקה וללא הסכמתה החופשית.
עוד הורשע לוין בשימוש לרעה בכוח המשרה בעקבות בדיקות רפואיות פולשניות שביצע במטופלת בין השנים 2010 ל-2012, מבלי שהיא או אמה נתנו לכך הסכמה מדעת. על פי כתב האישום, במעשיו השתמש לרעה בסמכותו כרופא ופגע בזכויות המטופלת לפי חוק זכויות החולה.
לאחר שהפרקליטות עתרה לעונש של 13 שנות מאסר, גזר בית המשפט על לוין שש שנות מאסר.