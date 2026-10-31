נשיא פולין קרול נברוצקי, שהורה למטוסו לשוב ארצה בזמן שהיה בדרכו לביקור רשמי בסנגל, הגיע לבית המשפט לחוקה בוורשה בעקבות המשבר החוקתי במדינה. מחוץ למבנה התאספו מאות מפגינים, וכוחות משטרה גדולים נפרסו במקום. בתיעוד שפורסם נראה הנשיא מתעמת פיזית עם שופטים שניסו למנוע את כניסתו. אחד השופטים טען כי נברוצקי תקף אותו ואת עמיתיו, אך לשכת הנשיא דחתה את ההאשמות וטענה כי דווקא השופטים ניסו לחסום אותו בכוח. העימות התרחש בעקבות השעייתו של נשיא בית המשפט לחוקה, בוגדן שוויינצ'קובסקי, במהלך שמקדמת ממשלתו של דונלד טוסק ושמעורר התנגדות חריפה בימין השמרני.