המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי העניק "סמכויות מסוימות" לממשלתו בנושא שיחות השלום עם ארה"ב. כך אמר היום (שני) נשיא איראן מסעוד פזשכיאן, שהוסיף כי טהרן "תנסה לפתור את הבעיה באמצעות דיאלוג".

ב"וול סטריט ג'ורנל" דווח כי השיחות בערוץ הדיפלומטי המרכזי שמתנהלות בין ארה"ב לאיראן בתיווכה של קטאר תקועות, ולפי המתווכות עוסקות בשאלה מי מבין שתי המדינות צריכה להיות הראשונה שתבצע ויתורים כדי לקדם את המשא ומתן. במקביל, לפי המתווכות, כמה מדינות ערביות הזהירו את איראן כי הן עשויות להגיב ביחד או לחוד אם תפגע בתשתיות שלהן.

גלריה חמינאי. לא יסכים להוציא את האורניום המועשר מאיראן ( צילום: Rouhollah Vahdati/ISNA/WANA (West Asia News Agency)/AFP )

בינתיים אמר שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י כי הרפובליקה האיסלאמית מנהלת התייעצויות אינטנסיביות באמצעות המתווכות, כולל קטאר ופקיסטן, בניסיון להגיע להסכם אפשרי לפתיחה מחדש של מצר הורמוז ולהמשיך את המשא ומתן עם וושינגטון. "אם ארה"ב תקבל את התנאים שלנו, מצר הורמוז ייפתח מחדש והמשא ומתן יתחדש", הבהיר עראקצ'י.

בטהרן אמרו כי השיחות עם וושינגטון נמשכות, למרות שהדיונים שערכו במשך ימים עם קטאר הסתיימו ללא פריצת דרך, אך עם הצעות מעודכנות. לפי עראקצ'י, "ההתייעצויות עם המתווכות אינטנסיביות מאוד. הצגנו את התנאים ואת ההצעה שלנו, והכול תלוי ברציונליות הפוליטית של ארה"ב".

כמה מקורות איראנים אמרו כי הם מאמינים שבשלב זה פעולה צבאית אמריקנית היא תרחיש סביר יותר מאשר הגעה להסכם. דובר משרד החוץ של איראן איסמאעיל בקאי ציין כי במוקד השיחות שנערכות בין הצדדים עומדת תוכנית שבעת השלבים לסיום המלחמה שהגישה טהרן בחודש ספטמבר, והוסיף כי היא צומצמה, אחרי שנשללה כבר באותו החודש בידי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

עם זאת, בקאי הדגיש כי צמצום התוכנית לא ישנה את העמדה המרכזית של איראן, שלפיה חזרה לשיחות על תוכנית הגרעין שלה תוכל להתרחש רק אחרי שהיא תוודא שכל תנאיה נענו בחיוב. כשנשאל האם עלתה בשיחות האפשרות שהרפובליקה האיסלאמית תעביר את מלאי האורניום המועשר שברשותה למדינה אחרת - והאם בכלל תסכים לכך - ענה בקאי שלא.

לפי התוכנית, ארה"ב תסיים את המצור הימי שהטילה על נמלים באיראן; הרפובליקה האיסלאמית תפתח מחדש את נתיב השיט במצר הורמוז; וושינגטון תאפשר מכירת נפט איראני; והסנקציות החדשות שהוטלו על איראן יבוטלו. בהמשך ידונו הצדדים בסוגיות נוספות.

מתנגדים לחידוש הלחימה. פוטין ושי ( צילום: SPUTNIK POOL, AFP Pool, Alexander Zemlianichenko, ALEXEI DRUZHININ / KREMLIN / SPUTNIK / POOL )

גורם שתודרך על פרטי השיחות שנערכו בין הצדדים אמר כי נציגים איראנים עזבו את שולחן המשא ומתן ביום ראשון, לא בגלל בעיות כלשהן בדיונים עצמם, והוסיף כי טיוטת הצעה מופצת כעת - מבלי להרחיב על הנושא.

החששות בסין וברוסיה - וגם באיראן

בעקבות החששות שהעימות בין שתי המדינות יתחדש אחרי בחירות האמצע בארה"ב, שיחלו מחר, הביעו סין ורוסיה את התנגדותן לאפשרות של חידוש המהלומות הצבאיות במזרח התיכון. שר החוץ של סין וואנג יי אמר כי על כל המעורבים במלחמה להתמקד בפתרונות פוליטיים, במקום בחזרה ללחימה, אחרי שנועד בבייג'ינג עם הגורם האיראני הבכיר עלי באקרי כני.

גם במשרד החוץ של רוסיה התייחסו להתפתחויות במזרח התיכון, ומסרו כי הדיווחים על פעילות צבאית חדשה נגד איראן הם "סיבה לדאגה רבה", וקראו להגברת המגעים הדיפלומטיים בין הצדדים.

לפי דיווחים איראניים, במסגרת ההתייעצויות בין איראן לרוסיה, ובעקבות מפגשים שנערכו לאחרונה בין בכירים משתי המדינות, קיים מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי, שיחת טלפון עם נשיא רוסיה פוטין. נמסר כי השניים דנו במצב הנוכחי האזורי והעולמי, "תוך התמקדות מיוחדת באזור מערב אסיה".

בטהרן עצמה דואגים תושבים מהאפשרות של חידוש הלחימה, ומביעים תחושה של חוסר אונים כתוצאה מכך. מוהדסה, פקחית בריאות בת 27 תושבת העיר, אמרה לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP כי "החדשות שמגיעות באמת מדאיגות. עם זאת, אין שום דבר שאני יכולה לעשות בנידון".