ויסאם גאלב סאלח עווד, תושב מזרעה שבצפון, נעצר בחשד שביצע משימות צילום ואיסוף מודיעין עבור גורמי מודיעין איראניים. כך מסרו המשטרה והשב"כ, שציינו כי בחקירה עלה שהחשוד יצר קשר מיוזמתו עם גורמים איראניים באמצעות אפליקציית "טלגרם" והציע את שירותיו ממניע אידיאולוגי, מתוך רצון לנקום וללא כל תמורה כספית, תוך שהוא מביע הזדהות עם ארגוני טרור דוגמת חיזבאללה. לפי החשד הוא ביצע משימות שכללו צילום מתקנים אסטרטגיים, בסיסים צבאיים ותחנות משטרה, והעברת תיעודים ונקודות ציון לידי מפעיליו לצורך שימוש עתידי. פרקליטות מחוז חיפה תגיש נגדו כתב אישום לצד בקשה למעצר עד תום ההליכים.