במלחמת ששת הימים לחם משעל כמקלען בפלוגה ב' של גדוד 66 של חטיבת הצנחנים בקרב הקשה על גבעת התחמושת. הוא היה בחוליה הראשונה שלחמה בתעלות המוצב הירדני, לצד איתן נווה ז"ל, שלימים עוטר בעיטור הגבורה, והיה מהלוחמים ששרדו את הקרב הקשה. חוויות הקרב וחבריו שנפלו ליוו אותו לאורך כל חייו.

במלחמת ששת הימים לחם משעל כמקלען בפלוגה ב' של גדוד 66 של חטיבת הצנחנים בקרב הקשה על גבעת התחמושת. הוא היה בחוליה הראשונה שלחמה בתעלות המוצב הירדני, לצד איתן נווה ז"ל, שלימים עוטר בעיטור הגבורה, והיה מהלוחמים ששרדו את הקרב הקשה. חוויות הקרב וחבריו שנפלו ליוו אותו לאורך כל חייו.

במלחמת ששת הימים לחם משעל כמקלען בפלוגה ב' של גדוד 66 של חטיבת הצנחנים בקרב הקשה על גבעת התחמושת. הוא היה בחוליה הראשונה שלחמה בתעלות המוצב הירדני, לצד איתן נווה ז"ל, שלימים עוטר בעיטור הגבורה, והיה מהלוחמים ששרדו את הקרב הקשה. חוויות הקרב וחבריו שנפלו ליוו אותו לאורך כל חייו.