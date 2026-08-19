פרופ' שאול משעל, מבכירי חוקרי הפוליטיקה הפלסטינית והערבית בישראל ומומחה לחמאס ולזירה הפלסטינית, הלך אתמול (שלישי) לעולמו בגיל 81. בנוסף היה מלוחמי הקרב על גבעת התחמושת. משעל היה פרופסור אמריטוס למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב, כיהן כראש החטיבה למזרח התיכון במרכז הבינתחומי הרצליה, שלימים הפך לאוניברסיטת רייכמן, והיה ממייסדי המרכז לחקר החברה הערבית בישראל.
לאורך עשרות שנות פעילותו האקדמית, פרסם משעל ספרים ומחקרים רבים על החברה הפלסטינית, חמאס והפוליטיקה במזרח התיכון, ושימש גם חוקר ומרצה באוניברסיטאות ייל והרווארד.
במלחמת ששת הימים לחם משעל כמקלען בפלוגה ב' של גדוד 66 של חטיבת הצנחנים בקרב הקשה על גבעת התחמושת. הוא היה בחוליה הראשונה שלחמה בתעלות המוצב הירדני, לצד איתן נווה ז"ל, שלימים עוטר בעיטור הגבורה, והיה מהלוחמים ששרדו את הקרב הקשה. חוויות הקרב וחבריו שנפלו ליוו אותו לאורך כל חייו.
משעל נולד בבגדד בשנת 1945 ועלה לישראל עם משפחתו בשנת 1951. את הדוקטורט במדע המדינה השלים באוניברסיטה העברית בירושלים ובהמשך השתלם באוניברסיטת ייל. מחקריו לאורך השנים הפכו אותו לאחד הקולות הבולטים בישראל בחקר החברה הפלסטינית, חמאס והפוליטיקה הערבית.
פרופ' משעל הותיר אחריו את בת זוגו רותי, ושלושת ילדיו, ישי, תמוז וטל. אחיו הוא העיתונאי ואיש התקשורת ניסים משעל. הלווייתו תתקיים היום בשעה 14:00, בבית העלמין ירקון, שער החסד.
במהלך מבצע "צוק איתן", באוגוסט 2014, התראיין פרופ' משעל באולפן ynet. "כל עוד המלחמה נמשכת והם עומדים על הרגליים, לצערי, המשמעות אצלם היא אחרת: לירי לתל אביב יש אפקט מצטבר - חמאס מסוגל לירות ללב לבה של הציונות, העיר העברית הראשונה", אמר אז. "אתה יכול להוריד להם כמה בניינים שאתה רוצה, אבל הם מסוגלים לירות קרוב לאולפן הזה. כל טיל כזה שנורה מוסיף לרקורד שלהם בעולם הערבי".
תשע שנים לפני טבח 7 באוקטובר, אמר פרופ' משעל כי מבחינת חמאס "הניצחון אינו אחד על אחד מולנו, אלא מעמדם בתוך העולם הערבי. זה מתפשט מעבר לחילופי האש, יש לזה השפעה על קטאר ועל הסעודים. דווקא הצד שאתה רוצה לדבר איתו, הרשות הפלסטינית, כל יום שעובר מעמדו נעשה יותר חלש.
"הראייה שלנו צריכה להיות גדולה, אסטרטגית, אנחנו לא יישוב בסכנה שעל כל טיל צריך להגיב ב-10 טילים. המנהיגות צריכה לבוא ולומר מה היא חושבת שראוי לעשות גם אם היום בבוקר זה נראה לא טוב".